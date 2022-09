V prvních čtyřech kolech totiž z dvanácti možných bodů získali více než solidních deset a vyhřívají se na třetím místě tabulky. „Přitom ještě určitě máme rezervy, mohlo by to od nás být i lepší,“ neskrýval kouč Chotěboře Martin Jakeš.

Naposledy jeho celek triumfoval na půdě Žirovnice, kde v sobotu zvítězil 2:0. Přitom do zápasu nastupoval mančaft z Havlíčkobrodska ve velice slepované sestavě. „Tři hráči odjeli na dovolenou, další dva byli na svatbě, jeden pykal za vyloučení a další chyběl z pracovních důvodů,“ popisoval předzápasové lapálie kormidelník Chotěboře.

Naštěstí měl kam sáhnout. „Vzali jsme dva dorostence a některé hráče z béčka. Sestavu jsme tedy nějak poskládali, ale Žirovnice nás v úvodu zápasu zatlačila do hlubokého bloku, hráli hodně dobře,“ vysekl poklonu soupeři.

Jenže hosty podržel gólman Gregor a ti pak začali hrozit z brejků. „Z nich jsme byli nebezpeční, navíc hned ten první proměnil Petr Chlad. Další mu pak zlikvidoval gólman, ale o chvíli později přidal i náš druhý gól,“ komentoval Jakeš.

Třiadvacetiletý rychlík byl tak jednoznačným hrdinou zápasu. „Petr má nyní fazónu, daří se mu. Svojí rychlostí na soupeře platí, obraně Žirovnice dělal celý zápas problémy,“ všiml si.

Po změně stran si Chotěboř svůj slibný náskok poměrně v poklidu pohlídala. „Domácí se snažili, ale jediná vážnější příležitost přišla až čtvrthodinu před koncem. Naštěstí však útočník Žirovnice na nebezpečný centr nedosáhl,“ oddechl si.

Podobně jako aktuálně druhé Okříšky, také Chotěboř v úvodu sezony navazuje na povedenou jarní část předchozího ročníku. „Dá se to tak říci. Tým postupně omlazujeme, zabudováváme do něj naše šikovné dorostence. Bohužel ale neustále lepíme sestavu, takže v naší hře jsou stále ještě rezervy. Mohlo by to tak od nás být ještě lepší,“ uvědomoval si.

A jaké ambice si vlastně do této sezony před sebe v Chotěboři postavili? „Určitě chceme hrát výš než předchozí sezoně. Postupně dáváme šanci dalším dorostencům, které ale nechceme v jejich věku zahltit. Chtěli bychom se držet v první pětce,“ dodal Jakeš.