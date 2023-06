Nováček z Borů vyhrál soutěž hlavně díky výbornému jaru. Přestože tato část soutěže byla o dvě utkání kratší, získal v ní 32 bodů, tedy o devět víc než na podzim. Ze čtvrté příčky se propracoval do čela, nakonec uhrál 55 bodů. Postup si ale zajistil až v předposledním kole, kdy přehrál 3:0 nakonec třetí Radešínskou Svratku.

Postup slavilo v Borech 350 diváků. „Poprvé v historii budeme hrát I. A třídu, vezeme se na vlně,“ říkal tehdy trenér Borů Milan Špaček. O týden později si jeho mužstvo splnilo další cíl, a sice postupovat nahoru z prvního místa. Navzdory podpoře ze strany početných fanoušků, nebyly Bory nejlepší v domácím prostředí, naopak dominovaly v utkáních venku.

Luka nad Jihlavou byla po podzimu třetí a na jaře své postavení vylepšila o klíčovou jednu pozici. O postupových ambicích se v klubu mluvilo už během soutěže, nakonec druhé místo uhrál až v posledním kole díky remíze 2:2 s Moravskými Budějovicemi. Celkem mužstvo z Jihlavska uhrálo rovných padesát bodů, z toho 27 na jaře, kdy jen jednou prohrálo. Luka byla nejlepší doma, ale solidní měla i bodový import z hřišť soupeřů.

Fotbalisté Přibyslavi prokazovali, že patří výš. Krok s nimi udržel pouze Tis

Těsně pod čarou skončila Radešínská Svratka, která usilovala o rychlý návrat do I. A třídy. Na podzim byla nejlepší ze všech, na jaře skončila třetí za oběma postupujícími konkurenty, ale pět jarních porážek nakonec hrálo roli. Přesto až do poslední chvíle hrála Radešínská Svratka o postupovou pozici, v předposledním kole v Borech mohla zápletku na předních příčkách změnit. „Chybělo nám i nezbytné štěstí. S výkonem našeho mladého mužstva jsem ale spokojený. Hrajeme pohledný fotbal, z nedělní porážky se nehroutíme, postoupíme třeba příště,“ komentoval herní projev svého týmu trenér Martin Mužátko. Radešínská Svratka si ale postup neprohrála v Borech, příčinou neúspěchu byl v první řadě špatný vstup do jarní části soutěže.

Na dalších skončily Rudíkov, nováček z Křižanova a Bohdalov. Toto trio uhrálo na jaře po jedenadvaceti bodech a navázalo na slušně rozehranou soutěž na podzim.

První polovinu tabulky uzavírají Moravské Budějovice, další z nováčků. Na podzim skončily druhé těsně za Radešínskou Svratkou, dobře vstoupily do jara, když vyhrály 2:0 právě na půdě tehdejšího lídra soutěže, ale pak přidaly už jen pět bodů, takže se staly nejhorším mužstvem jara. „Podzim se nám povedl, na jaře nám to nešlo,“ ohlédl se za sezonou po závěrečném utkání v Lukách nad Jihlavou hrající trenér Moravských Budějovic Tomáš Kyzlink.

Druhou polovinu konečné tabulky otevírají Přibyslavice, které měly díky 89 nastříleným gólům úplně nejlepší útok v soutěži. Následují Počítky, které hrály loni I. A třídu, na podzim skončily šesté, ale na jaře se hlavně vinou špatného útoku propadly.

Od desátého do čtrnáctého místa se umístila mužstva, která tyto příčky držela už po podzimu. Díky tomu udržely soutěž béčko polenského Slavoje i nováček Bedřichov B. Naopak na sestupových pozicích zůstaly až do konce sezony Stonařov, Hamry nad Sázavou a Stonařov.