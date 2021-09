Bude to zřejmě bitva jako řemen. V Bedřichově se v sobotu v rámci osmého kola krajského přeboru Vysočiny utkají nejhorší dva celky aktuální tabulky. Fotbalisté posledního Bedřichova vyzvou od půl čtvrté předposlední Přibyslav. „Je to nesmírně důležitý zápas,“ shodně potvrdili trenéři obou celků.

Jen dva body vytěžili z dosavadních šesti kol fotbalisté Bedřichova. „Především v domácím prostředí nehrajeme špatně, jenže nedáváme góly. To nás sráží,“ postýskl si kouč celku z Jihlavska Zbyněk Pešťál.

O to více se na souboj s Přibyslaví se svými svěřenci připravuje. „Hrajeme doma, chceme už konečně zvítězit. Pro nás se jedná o důležitý zápas v tom, abychom se odpíchli z posledního místa. Přikládáme mu velkou důležitost,“ zdůraznil.

Oba sobotní sokové se ovšem dlouho neviděli. „Poslední dvě nedohrané sezony jsme se s Přibyslaví nepotkali, takže příliš nevím, co od nich můžeme čekat,“ přiblížil.

A dál pokračoval. „V naší situaci se nesmíme ohlížet na soupeře. Je tudíž jedno s kým hrajeme, musíme především ukázat naši hru.“

V posledním utkání proti Speřicím Bedřichovu chybělo několik hráčů. Tentokrát by absencí nemělo být tolik. „Ve Speřicích jsme chtěli některé kluky šetřit. Věřím, že se nám to v duelu proti Přibyslavi vrátí. Alespoň dva ze čtyř marodů by už měli být k dispozici. Rozhodne se na pátečním tréninku,“ zdůraznil Pešťál.

Důležitost utkání si uvědomují také na Havlíčkobrodsku. „Bez přehánění se dá říci, že jde o utkání podzimu. Nejde jen o šest bodů, o něž se v sobotu hraje, ale také o tom, jak se nakopneme do dalších duelů,“ přiblížil kormidelník Přibyslavi Jiří Stejskal.

Toho v novém ročníku trápí především špatné starty do zápasů. „Kromě zápasus Pelhřimovem, který je herně jinde, jsme pokaždé soupeřům dovolili jít brzy do vedení. Začátky zápasů nám utíkají, horko těžko pak musíme skóre dohánět,“ mračil se.

V Bedřichově čeká od svého mužstva velké nasazení. „Chceme být aktivní a jít co nejdříve do vedení. Máme mančaft, který moc neumí vyčkávat, proto musíme do zápasu vlétnout od úvodního hvizdu,“ dodal Stejskal.

V první víkendový den se představí také lídr elitní krajské soutěže. Speřice doma přivítají nevyzpytatelnou Třebíč. „Ta má mančaft, který je schopen s kýmkoliv prohrát, ale také kohokoliv porazit. Musíme si na ně dát velký pozor,“ zdůraznil lodivod Speřic Jiří Holenda.

Ten věří, že jeho svěřenci budou pokračovat v kvalitní defenzivě z posledních utkání. „Rozhodně to není dané tím, že bychom nějak zvlášť bránili. Spíše naopak, každého soupeře naší ofenzivou natolik zaměstnáme, že nemá moc možností útočit,“ pousmál se.

Program 8. kola krajského přeboru Vysočiny

SOBOTA: Chotěboř – Žirovnice, Speřice – HFK Třebíč, Nové Město B – Pelhřimov, Bedřichov – Přibyslav (vše 15.30).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Náměšť n. O.-Vícenice (10.30), Nová Ves – Okříšky. Ledeč n. S. – Velké Meziříčí B (oba 15.30).