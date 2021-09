Definitivní pojistku na tříbodový import pak dal Přibyslavi ve druhé minutě nastaveného času Krčál, který zakončil rychlé přečíslení. „Na počet šancí asi byla naše výhra zasloužená, v poli ovšem šlo o vyrovnaný zápas. Na hřišti se spíše bojovalo, bylo to utkání které docela bolelo. My jsme tentokrát byli šťastnějším celkem, proto jsme získali nesmírně důležité body,“ sdělil kouč Přibyslavi Jiří Stejskal.

Chvíli na to mohl dokonce vyrovnání zařídit Tesař, Ten postupoval z pravé strany sám na gólmana Pazderku, jenže ten jej výborným zákrokem vychytal. „Tam se ještě utkání mohlo zlomit. Přibyslav však závěr sehrála zkušeně, do ničeho už nás nepustila,“ přiznal trenér Bedřichova.

Fotbalisté Bedřichova se ještě dokázali vrátit do hry. Necelou čtvrthodinu před koncem totiž hostující obrana zaváhala a Kolman snížil na 2:3.

„Oběma inkasovaným brankám předcházely naše chyby. Hlavně při té druhé jsme balon do brejku hráčům Přibyslavi doslova namazali,“ zlobil se kormidelník Bedřichova Zbyně Pešťál.

Jenže ještě do poločasové přestávky se hostům povedlo skóre otočit. Nejprve centrovaný balon z pravé strany šikovně tečoval Vostál a bylo srovnáno.

Domácím přitom hrálo vše do karet. Zápas hráli doma, navíc šli po dvaceti minutách do vedení. Přibyslav se nastěhovala na polovinu svého soupeře, jenže její hráči nezachytili rychlý protiútok Homoly, který svůj sólový únik zakončil přesně – 1:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.