Favorit pro sezonu 2024/2025 by tak měl být jasný. Trenér Bedřichova ovšem mírní přehnaný optimismus. „Chtěli bychom hrát nahoře, ale zapracováváme hned půltucet nových hráčů, což není zrovna jednoduché. Proto raději žádné ambice nevyhlašujeme,“ sdělil Jan Göth.

Kvartet hráčů dorazil do kabiny Bedřichova z dorostenecké kategorie, k nim pak dvě posily z vyšších soutěží. „Prvním je stoper Matěj Votava, který v minulé sezoně oblékal dres rezervy Velkého Meziříčí v nejvyšší krajské soutěži,“ prozradil.

Druhá posila pak působila dokonce ve čtvrté lize. „Defenzivní záložník Jan Chramosta, který dorazil ze Staré Říše, bude velkou posilou pro naši středovou řadu. Díky němu bychom měli mít zpevněnou středovou kostru týmu,“ pochvaloval si kouč Bedřichova.

Současně ovšem myslí také na nové talenty v mužstvu. „Přechod z dorostu do mužů je ohromně těžký. Pokud ale ti kluci chtějí a nechají si poradit, mají šanci se prosadit. Z té čtveřice minimálně tři vypadají velice dobře a mohli by se klidně prosadit do základní sestavy,“ naznačil.

Žádné konkrétní cíle sice v Bedřichově nevyhlásili, ambice ovšem rozhodně nepostrádají. „Bránit se ničemu nebudeme, pokud by se třeba podařil postup do páté ligy, nebudeme se zlobit. Ty lehké tlaky už tu z vedení klubu byly. Ale s tím, jak se nyní v Bedřichově fotbal dělá, vidina návratu do nejvyšší krajské soutěže tu rozhodně je. Postoupit bychom chtěli, je to náš výhledový cíl, ale ten tým je pořád nesmírně mladý,“ upozornil Göth.

A kde vidí on hlavní aspiranty postupu? „Pro mě jsou jimi Luka nad Jihlavu a Dukovany. Viděl jsem, jak hrály minulý rok, o Lukách vím, že získaly nějaké posily, proto myslím, že budou hrát hodně nahoře. My bychom se s nimi chtěli minimálně porovnávat.“