Ale ani deset bodů náskoku na trojici rivalů na dně nezajišťuje klidné zimování. „My už to tady bereme jako takové pravidlo. Podzim míváme hodně mizerný, nevím čím to je,“ říká Karel Kružík. „V zimě to pak odmakáme a na jaře všechno doháníme. Samozřejmě, také to nemusí vyjít. Doufám, že to našlápneme hned zkraje a vylepšíme dojem z podzimu. Protože první část byla opravdu výsledkově mizerná.“

Slova o zimní dřině již měřínští hráči poznávají na vlastní kůži. „Žádné soustředění nás nečeká, to my tady moc neaplikujeme,“ prozrazuje plán přípravy Kružík. „Jedeme v domácích podmínkách. V Měříně chodíme do posilky, na umělku jezdíme do Velkého Meziříčí. Zatím jedeme v rytmu dvou tréninků týdně, někdy od půlky února to změníme na dvě umělky týdně a posilovnu.“

Co si na podzim nadrobili, to budou na jaře napravovat ti samí hráči. „Zatím nikdo neodešel. Nějaká lasa tady nad klukama lítala, ale podařilo se nám je udržet. Včetně realizačního týmu. Začali s námi trénovat také čtyři dorostenci. Neočekávám ani žádné posily,“ hlásí klid na přestupové frontě měřínský stratég.

První herní prověrka čeká na Jiskru čtyřiadvacátého února, kdy se poměří s přeborovým půlmistrem z Okříšek. Do startu odvetné části potom odehrají Měřínští ještě tři další zápasy.

A poté přijde horké jaro. Hned v prvním kole zamíří tým do Třebíče k souboji s tabulkovým sousedem HFK. „To bude hodně těžký začátek. Od toho zápasu člověk neví, co má očekávat. Pro nás to bude hodně důležitý zápas,“ potvrzuje závěrem Kružík.