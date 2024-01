Vyrovnaná bilance vítězství a porážek, výrazně kladné skóre. Rozsochy mají za sebou povedený podzim. „Osobně jsem spokojen. Moc jsem si přál, abychom si bé třídu zahráli, protože kluci jsou u nás šikovní a krajskou soutěž za to, co fotbalu dávají, si zaslouží,“ komentuje dosavadní průběh soutěže Michal Strachoň. „Bereme tento první rok jako seznámení se soutěží, aby si to hráči osahali a poznali, že se nemají čeho bát. Z tohoto pohledu si myslím, že se nám podzim vydařil.“

Přes spokojenost kouč nezastírá, že mohlo být hodnocení ještě veselejší. „Mohli jsme mít o pár bodíků víc. Některé zápasy, které byly vyrovnané, jsme totiž nedokázali dotáhnout do úspěšnějšího konce. V nich se projevila trochu naše mladická nezkušenost. Do budoucna to bude z naší strany lepší,“ věří Strachoň.

Úspěch na závěr

Povedený podzim uzavřely Rozsochy v posledním kole výhrou 5:1 na půdě v té době vedoucích Moravských Budějovic. Jak připomněla facebooková stránka klubu, Rozsochy vyhrály na venkovním hřišti v krajské soutěži po 4 186 dnech. Tedy po jedenácti letech, pěti měsících a šestnácti dnech.

Mladý tým si zaslouží respekt za to, jak zvládl přechod o stupeň výš. „Je to velký rozdíl,“ porovná okresní přebor a 1. B třídu trenér. „V okrese není přece jenom tolik vyrovnaných týmů jako v krajské soutěži. Nechci se pochopitelně na okrese nikoho dotknout či urazit, ale v 1. B třídě je každý soupeř opravdu kvalitní. Všichni jsou na zápasy nachystaní a určitě není jednoduché kohokoliv porazit.“

S přípravou začne tým v příštím týdnu. „Ale kluci jsou v pohybu neustále. Mají individuální plány, podle kterých se připravují,“ prozradil Strachoň.

Na co se v ní nejvíce zaměří? „Vždycky je co vylepšovat. Zlepšit se musíme především směrem dopředu. Na podzim jsme měli v každém utkání minimálně tři loženky, které jsme neproměnili. V některých zápasech se nám to vymstilo. Myslím si, že jsme při lepší produktivitě mohli mít i více bodů,“ uznává Strachoň.

Mančaft zůstane pohromadě prakticky beze změn. „Náš kádr je docela široký. Navíc se nám vrací zpátky z Bystřice Tonda Toman, což je také mladý kluk. V kádru jsou i dva zkušení harcovníci, Petr Bureš a Emil Šebor, za což jsem moc rád, že nám stále pomáhají. Takže to necháme tak jak to je,“ plánuje lodivod Rozsoch.

V přípravě se TJ Rozsochy střetne jedenáctého února se starším dorostem Žďáru nad Sázavou, o týden později s Přibyslaví na umělé trávě a generálku má domluvenou v Borech na přírodní trávě.

Po ní již vstoupí tým do odvetné části soutěže domácím duelem s Křižanovem. S jasným cílem. „Mně osobně by se moc líbilo, kdybychom skončili do pátého místa. Myslím si, že na to máme,“ uvedl Strachoň. „Když však budeme hrát nadále v klidném středu a vyhneme se sestupovým starostem, budu také spokojen.“