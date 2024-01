Své prostředí opustí jen na přípravné zápasy. „Ty odehrajeme na umělce ve Velkém Meziříčí,“ pokračuje kouč a přidává termíny se soupeři: „Čtyřiadvacátého února nastoupíme proti Bobrové, desátého března proti Koutům a o týden později s béčkem Velké Bíteše.“

Na jaře bude dres týmu oblékat takřka totožný tým. „Zůstáváme pohromadě,“ potvrzuje Burian. „Naopak zapojíme ještě dorostence. Po sezóně nám budou tři vycházet, tak je chceme zapracovat.“

Spokojenost se složením týmu koresponduje i se spokojeností s podzimními výsledky celku. Nebo ne? „S pohledem na tabulku asi můžeme být spokojení,“ zamýšlí se trenér. „Domnívám se však, že jsme mohli mít o pár bodíků víc. Například mě mrzí ztráta ve Velkém Beranově. Mohli jsme mít o tři body více a být ještě těsněji na špici.“

Zmíněné utkání Velký Beranov – Křižanov si připomeňte v naší fotogalerii:

Přes jistou rozmrzelost z některých ztrát ale není manko na čelo tabulky velké. „Pět bodů není opravdu moc. Dva zápasy,“ pokyvuje hlavou Burian.

Na razantní vstup do boje o postup to však zatím nevidí. „Bylo by krásné rvát se o postup,“ usmívá se Aleš Burian. „Záležet bude na startu do jara. Jak si to rozehrajeme. Pro nás je ale prioritou zapracovat právě naše mladé kluky a připravit tým na příští sezónu.“