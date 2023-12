V následujících devíti zápasech totiž Bohdalov přidal už jen další tři výhry, ale dvojnásobný počet porážek. Ve výsledku je z toho průběžné deváté místo s osmnácti body. „Měli jsme někdy obrovské problémy dát dohromady jedenáct lidí na utkání,“ vysvětluje trenér. „Dokonce museli někteří kluci hrát na postech, na které nejsou zvyklí. Například v Počítkách (3:5) nás bylo akorát jedenáct a ani jsme neměli gólmana.“

Příčina problémů je podobná jako u řady dalších týmů. „Trápila nás vleklá zranění řady hráčů,“ pokračuje Machatka. „Například náš klíčový hráč Zdeněk Novotný neabsolvoval posledních čtyři nebo pět utkání. Do toho přicházely pracovní povinnosti a další důvody absencí. Navíc máme i poměrně úzký kádr, a na to jsme na podzim dojeli.“

Hodnocení 1. B třídy: Tlačenice na čele i v pásmu sestupu. Půlmistrem Nedvědice

Na domácím hřišti tým dělal svým fanouškům radost, ze šesti utkání pět vyhrál. Bilance venku je opačná. Jediná výhra a šest porážek. Proč jsou tak rozdílné výkony doma a venku? „Když hrajeme doma, vždycky se dáme nějak dohromady. Kluci nemusí nikam jet a míváme i dost hráčů na střídání. Když jedeme ven, je obrovský problém dát dohromady jedenáct hráčů,“ krčí rameny kouč.

Až se zdá, že by místo zimní přípravy měli bohdalovští fotbalisté spíš absolvovat intenzivní lázeňský pobyt. „Měli by se nám po zranění vrátit minimálně dva hráči. Již zmíněný Zdeněk Novotný a Pavel Neuman, který byl na operaci. To jsou pro nás důležití hráči. Doufám tedy, že se opravdu dají dohromady a na jaře to bude lepší,“ věří Machatka.

Na přetřes v klubovně přicházely i myšlenky na posílení mančaftu. „Samozřejmě jsme se bavili o možnosti doplnění mužstva. Upřímně tomu ale moc nevěřím. Spíše budeme spoléhat na to, že se opravdu vrátí marodi a dáme tým pro jaro dohromady,“ glosuje situaci zkušený trenér.

Naše mužstvo má charakter, jsou v něm srdcaři, těší šéfa SK Pernštejn Vejrostu

Poplach v Bohdalově vyhlašovat nejspíš nemusí. Z deváté pozice mají menší ztrátu na příčku (deset bodů) než je jejich náskok na poslední tým (jedenáct). „Já tedy v klidu rozhodně nejsem. Ale hráči ano,“ lehce se usměje Machatka. „Oni se vždycky podívají na tabulku směrem dolů a řeknou: Tam je ten a ten, máme na něj deset a dvanáct bodů, to je v pohodě… U mě ale tohle v pohodě absolutně není. Můj názor je, že náš tým má na umístění do třetího místa,“ dodává důrazně.

Stejně tak odmítá slova o klidném adventu a odpočinku od fotbalu. „Já si neodpočinu. Chodím si dvakrát týdně zahrát se starýma pánama. Ale kluci asi odpočívat budou,“ uzavírá přece jen trošku zvesela Vítězslav Machatka.