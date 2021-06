Pokud tedy nedojde na pokutové kopy. Fotbalisté Rapotic s nimi mají ze semifinále pozitivní zkušenost, jejich vyzyvatel z Nové Vsi věří, že utkání rozhodne ve svůj prospěch během devadesáti minut hry.

Karty jsou před utkáním rozdány jasně. Nová Ves se stabilně pohybuje na špici krajského přeboru, kde loni na podzim proháněla nadupaný Pelhřimov. Naopak Rapotice by na jaře, pokud by se hrálo, horko těžko zachraňovaly příslušnost k 1. A třídě.

Potvrdí se prognózy? „Náš úkol je jasný, zvítězit. Zda proti nám nastoupí Rapotice či Želetava, nad tím jsme vůbec nespekulovali, bylo nám to jedno,“ sdělil trenér Nové Vsi Václav Pohanka.

Rozhodně to však nemyslel nikterak namyšleně či nabubřele. „To rozhodně ne, sílu Rapotic uznáváme. O ní svědčí už jen to, že se dokázaly do finále probojovat,“ ocenil kvality nedělního soupeře.

Na druhou stranu ovšem dodává. „Podobně jako před týdnem ve Světlé se všechno odvíjí od naší hry. V utkání chceme opět dominovat a udávat mu ráz. Nechci, abychom vyčkávali, s čím přijde soupeř,“ zdůraznil kouč Nové Vsi.

Tomu udělala radost i zpráva, že pro finále nepřijde o ve Světlé vyloučeného záložníka Žáka. „Jelikož má pohár statut přátelského zápasu, vyřešil svaz potrestání všech tří vyloučených hráčů pokutou. Až na zraněného záložníka Nečase bychom tak mohli být kompletní,“ těšilo Pohanku.

Už podruhé během tří let se fotbalisté Rapotic probojovali do finále krajského poháru. Poprvé jim to nevyšlo, když v roce 2018 ztratili dobře rozehraný duel s Velkým Beranovem. „O to je naše motivace větší, protože tehdy nám triumf jen těsně unikl,“ vzpomínal asistent trenéra Rapotic Karel Kovařík.

Ten se, podobně jako před semifinále na půdě Želetavy, smiřuje s rolí outsidera. „O tom není sporu. Nová Ves působí o patro výš, s jejím vítězstvím se všeobecně počítá. My tak můžeme jen překvapit,“ usmíval se.

Taková role však skýtá mnohé výhody. „Na utkání se těšíme a věřím, že jej také zvládneme. Když už jsme ve finále, chtěli bychom naši pouť dotáhnout až do úspěšného konce,“ dodal Kovařík.

Finálový zápas krajského poháru Vysočiny v neděli začíná na stadionu ve Velkém Meziříčí v 16.30.