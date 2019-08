Podle odborné fotbalové veřejnosti by měl být favoritem krajského přeboru Pelhřimov. Tým loni v létě masivně posiloval, letos se změn událo naprosté minimum. Okysličení kádru došlo jen z vlastních zdrojů, kabinu týmu naopak opustili Tomáš Jeřábek a Pavel Benda. „Rádi bychom navázali na minulou sezonu, chtěli bychom usilovat o podobné umístění,“ postavil cíl před tým trenér Pavel Regásek. Roli favorita soutěže ale bere s rezervou. „Někdo nás za favorita může považovat, ale vidím tu další silné týmy. Náměšť, kvalitu má i Ledeč. Uvidím, co předvedou nováčci,“ doplnil.

Na paty by favoritovi mohl šlapat tým Náměšť-Vícenice, který se přes léto snažil posílit. V hledáčku jsou Jiří Chlup a Tomáš Nekuda, kteří mají zkušenosti z vyšších soutěží.

Nejvyšší soutěž na Vysočině zpestří dva nováčci. Bedřichov už na začátku vzniku Vysočiny přebor hrával, ale vzpomínky již dávno zavál čas. Tým z Jihlavy tak k ní přistupuje s respektem.

„Důležitý bude start. Získat v prvních utkáních nějaké body, abychom si zvedli sebevědomí. Celkově to pro nás bude obrovská zkušenost. Určitě si budeme zvykat na tempo a kvalitu, ale nejdeme do soutěže s žádným strachem a poraženeckou náladou. Pro kluky je to odměna a my si půjdeme přebor užít. Uvidíme, na co to bude stačit,“ říká trenér nováčka z Bedřichova Zbyněk Peštál.

To pro vítěze I. A třídy skupiny B se jednalo v loňské sezoně o největší úspěch v historii klubu. Zkušený kouč Lubomír Venhoda dobře ví, že tým nečeká procházka růžovým sadem. „Přebor je fotbalová soutěž, my se musíme zaměřit hlavně na taktiku a organizaci hry,“ uvedl Venhoda a dodává: „Je to samozřejmě skok, takže cíle máme klasické jako každý jiný nováček. Chceme v Šebkovicích udržet soutěž.“

Krušné období prožívá HFK Třebíč. Během dvou let přišel pád z třetí ligy do krajského přeboru a i v něm se klub ze druhého největšího města na Vysočině trápil. „Posílili jsme v ofenzivní části, ale pořád nás trápí defenziva celého týmu. Nechceme být ale za otloukánky soutěže, chceme hrát střed tabulky,“ uvádí trenér HFK Petr Kylíšek starší.