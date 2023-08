Bory vstupovaly do soutěže jako nováček, navíc postupující z druhého místa. Po podzimu ale držely lichotivé umístění. „Byli jsme čtvrtí s pětibodovou ztrátou na čelo, to bylo na nováčka v soutěži určitě solidní,“ připomíná Josef Starý.

Jenže tým skvěle jaro odstartoval. „Prvních pět utkání jsme vyhráli se skóre 29:4. Vůbec nevím, kde se to v nás vzalo,“ směje se Starý. „Navíc nejlepší týmy z podzimu, Radešínská Svratka a Moravské Budějovice, měly úvod jara špatný, a my jsme se najednou ocitli na prvním místě. A když jste jednou v čele, už tam chcete zůstat.“

Nečekaná šance tým ještě více namotivovala. Byť s blížící se možností postupu přišla i jistá dávka nervozity. „Víc než postup nás zajímal titul, protože postup z druhého místa jsme už zažili o rok dříve,“ ohlíží se za jarním děním Starý. „Do sedmnáctého kola jsme se prokousávali tabulkou výše a výše, až jsme se dostali do nejvyššího patra. V ten moment jsme už všichni věděli, že se musíme pokusit skončit na co nejlepší pozici. Z toho pak možná vyplynulo, že jsme byli v některých zápasech více svázaní, než kdybychom hráli ve středu tabulky. Ale velké zápasy o titul, to jsou přesně ty chvíle, které chcete v kariéře zažít. Když navíc na klíčová utkání přišlo tři sta až čtyři sta diváků, bylo těžké být v těchto duelech úplně uvolněný. Táhli jsme za jeden provaz, díky čemuž jsme nakonec všechny zápasy zvládli dotáhnout k dobrému výsledku. A když pak držíte trofej nad hlavou, dojde vám, že všechno to úsilí a stres za to stály.“

Po oslavách ale přichází zákonitě realita tvrdé práce a přípravy na těžší výzvu. „Příprava probíhala tradičně. Sehráli jsme přáteláky s B týmy Žďáru a Velkého Meziříčí,“ prozradil Starý.

O postupovém hattricku se v Borech rozhodně nemluví. „Naším cílem je ukázat, co umíme. Nedáváme si konkrétní cíle, kde v tabulce bychom chtěli skončit. Jdeme do neznáma, drtivou většinu soupeřů vůbec neznáme,“ vysvětluje Starý. „Říká se, že rozdíl oproti 1. B třídě je výrazný. Třeba se ale dokážeme rychle přizpůsobit stejně jako po loňském postupu.“

V Borech navíc mají jeden, již dávno ne tajný, trumf. Kanonýra Miroslava Ochranu, který v minulé sezoně zaznamenal devětatřicet branek. „Kádr z minulé sezóny zůstává pohromadě. Někteří kluci ještě doléčují zranění. Navíc se ze Žďáru vártil náš odchovanec Petr Viliš. A Ochrana? Ten také zůstává a bude střílet góly i nadále,“ varuje soupeře Josef Starý.