Jubilejní dvacátý ročník krajského přeboru Vysočiny za sebou má svoji první polovinu. Vlastně o něco více, protože v závěru podzimu bylo předehráno první jarní kolo.

Deník se nyní v krátkosti ohlédne za nejzajímavějšími momenty uplynulé půlsezony v elitní krajské fotbalové soutěži.

Je to trochu paradox. Krajskému přeboru letos vévodí kluby z jeho dvou nejmenších destinací. Rozhodně však nejde o náhodu. Vedoucí Speřice mají v kádru spoustu borců, kteří prošli mládeží klubů ve vyšších soutěžích, třeba i Jihlavou. „To, že po podzimu soutěž vedeme, pro mě znamená pouze fakt, že jsme zachránění,“ zůstává nad věcí kouč Speřic Jiří Holenda.

Naproti tomu druhá Nová Ves těží z kvalit a sehranosti další kvalitní generace, která se ve fotbalové vesnici z Novoměstska urodila. „Můžeme být spokojení. Na druhou stranu si na sebe kluci pro jaro upletli pořádný bič,“ neskrýval trenér Václav Pohanka, který podle všeho tým opouští a míří na lavičku divizního Žďáru.

Až čtvrtý, navíc s osmibodovou ztrátou na lídra, je Pelhřimov. Toho po dvou nedohraných sezonách, během nichž prakticky neměl konkurenci, postihla série zranění, s níž se musel horký favorit postupu do divize potýkat.

Kormidelník FK Maraton Pavel Regásek se ovšem na nic nevymlouval. „To by poznamenalo každý mančaft, kdyby mu vypadlo tolik hráčů. Ale nijak se v tom nebabráme, nic nevyhlašujeme, ani nic nebalíme. Budeme hrát dál naplno a uvidíme, na co to bude stačit,“ podotkl.

Velkým přínosem se stal pro krajský přebor postup juniorky Nového Města na Moravě. Ta přišla o svoji neporazitelnost až v předehrávce úvodního jarního kola, nepřišlo si na ní dokonce ani vedoucí duo soutěže.

Po mizerném úvodu se ke skvělým výkonům rozjeli Sapeláci z Polné. Příslušnost k tomu lepšímu potvrdili rovněž fotbalisté rezervy Velkého Meziříčí, s částečnými výhradami se dá totéž tvrdit také o Žirovnici či Náměšti nad Oslavou.

Dostáváme se k tabulkovému suterénu. Z nejhoršího se dvěma závěrečnými výhrami dostaly Okříšky, podzim si za rámeček rozhodně nedají v Třebíči i Přibyslavi.

Jen osm bodů nasbírali na podzim fotbalisté Chotěboře a Bedřichova. Ten sice nepodával úplně špatné výkony, ale doplácel na slabou koncovku. „Přes zimu musíme pořádně potrénovat a na jaře budeme chtít nejvyšší krajskou soutěž pro Bedřichov zachránit,“ prozradil jeho kouč Zbyněk Pešťál.