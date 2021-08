Doslova střeleckou smršť předvedli v úvodní půlhodině nedělního duelu fotbalisté Speřic. Ve 27. minutě totiž svítilo na tabuli skóre 4:0. „Vlastní nekoncentrovaností jsme se připravili o možnost zabojovat o nějaký bodový zisk,“ komentoval trenér celku ze žďárského okresu.

Výkon Speřic ovšem nechtěl snižovat. „Byli určitě lepším týmem, šlo o zaslouženou výhru. My jsme jim ovšem jejich roli naší nekoncentrovaností výrazně ulehčili. Prospali jsme úvodních pětadvacet minut a pak už se domácím za vysokého vedení hrálo dobře,“ uznal.

Ještě více Pohanku mrzelo, že všechny čtyři branky z úvodního dějství byly až příliš laciné. „Způsob, jakým Speřice v prvním kole vyřídily Polnou, nás vůbec nevaroval. Tři góly jsme inkasovali ze standardních situací, o nichž jsme se před zápasem hodně bavili, na čtvrtý jsme domácím namazali,“ kroutil hlavou.

Šlágr druhého kola, který sliboval dramatickou podívanou, tak po necelé půlhodině ztratil potřebný náboj. „Hráči Speřic byli patřičně hladoví, ale když dostaneme laciné tři góly ze standardních situací, nemůže zápas dopadnout jinak. Prohrát se může, toho se nevyvaruje žádné mužstvo. Mě na tom mrzí spíše ta skutečnost, že jsme soupeři tři body doslova darovali,“ opět připomněl Pohanka.

Jeho ovečky si pořádnou gólovou příležitost nevypracovaly. Naopak, po změně stran lovil gólman Fuksa balon ze své sítě ještě jednou. „Obrana domácích byla zranitelná, propadávali jim balony, ale my jsme toho nedokázali využít. Měli jsme tam nějaké centry a standardky, vyloženou příležitost ovšem ne,“ přiznal.

Absence několika hráčů, především v defenzivě, se tak Nové Vsi nevyplatila. „Na to bych se nechtěl vymlouvat, každému týmu někdo chybí. Zranění a absence prostě k fotbalu patří. Ale že byly v naší obraně cítit, to je fakt, který popírat nebudu,“ souhlasil.

Vysokou porážku nyní budou chtít hráči klubu z obce s nejdelším názvem v republice hodit co nejrychleji za hlavu. „Dostali jsme zaslouženou facku. Speřice jen potvrdily, že mají výborný mančaft, určitě budou hrát na špici tabulky. Za ten rok, co jsem u mužstva, to byl v krajském přeboru nejlepší mančaft, proti němuž jsme hráli,“ vysekl poklonu týmu Speřic Václav Pohanka.

Možnost reparátu budou mít jeho svěřenci tuto neděli před vlastními fanoušky. Do Nové Vsi zavítají fotbalisté HFK Třebíč, kteří zde ovšem přesně před rokem dokázali nečekaně zvítězit 1:0. Bude se historie opakovat?