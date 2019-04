„Zásadní problém vězí v záložní řadě. Nejdeme do toho důrazně, proto si vypracováváme málo příležitostí. Na jaře jsme za čtyři kola vstřelili jedinou branku, ale nemůžeme to svádět na útočníky,“ popsal trápení hrající kouč Jiskry Karel Kružík.

Ten si všiml, že už se začala projevovat i psychika. Vždyť lídr soutěže v jarních odvetách získal jen dva body.

„Leží na nás deka, těžko se prosazujeme. Hlavně na mladších hráčích je hodně vidět, že to na ně padlo. Ale i ti starší na tom nejsou dobře. Nejde to nyní mě ani Milanovi Součkovi, není nikdo, kdo by to vzal na sebe,“ vidí Kružík.

Až moc defenzivy?

V sobotním utkání na půdě Budějovic ordinoval Kružík spíše defenzivní taktiku, která se ne úplně osvědčila.

„Zatáhli jsme se, ale možná to byla chyba, protože Budějovice toho moc nepředvedly. Ukázalo se, že nás jaro zastihlo ve velké střelecké impotenci. Dozadu je to dobré, ale nedaří se nám v koncovce,“ trápí lodivoda Jiskry.

V Měříně však věří, že se současná mizérie brzy zlomí. „Myslím si, že je to jen otázka času, kdy nám to tam začne padat. Chybí nám podzimní lehkost, kdy jsme šlapali jako tým a výsledky přicházely. Postup však pořád máme ve vlastních rukách,“ neskládá zbraně Karel Kružík.