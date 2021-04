Nejpopulárnější sportovní odvětví na naší planetě má v Radešínské Svratce bohatou historii. Na konci devadesátých let minulého století ale došlo ke sloučení klubu s takřka sousedním Novým Městem na Moravě. V roce 2007 se však začaly psát kapitoly obnoveného samostatného klubu v této obci.

Tomuto tématu jsme se již před nedávnem věnovali, nyní zaměříme naši pozornost na mládež v Radešínce. Práce s ní se totiž v klubu z Novoměstska daří více než dobře. „Je to v první řadě zásluha našeho trenéra mládeže Miloše Šoustara, který se dívá po širokém okolí a snaží se šikovné děti do klubu přivést,“ sdělil na úvod předseda FK TJ Radešínská Svratka Libor Skryja.

A na výsledcích se to pozitivně projevuje. Dva žákovské výběry, přitom ti starší patří aktuálně k nejlepším na žďárském okrese. A dorost s úspěchy působí v krajských soutěžích na Vysočině. „V této souvislosti musím zmínit a ocenit výbornou spolupráci s kluby z Nové Vsi a Bohdalce,“ neopomněl zmínit.

Přitom obnovovat klub dá největší práci právě u juniorských kategorií. „Nechci se chlubit, ale myslím si, že jsme poměrně úspěšní. Je za tím ovšem spousta práce, protože je potřeba neustále hledat nové adepty našeho dresu. Už tradičně za nás nastupují děti z Řečice, hodně jich nyní máme z Jam, ale jsou tu také ty z Bobrůvky či Pikárce,“ prozradil.

Na jednu skutečnost si ovšem v civilním povolání ředitel základní a mateřské školy přesto postěžoval. „Zrušení střídavých startů v mládežnických kategoriích nás, a myslím, že nejen nás, silně poškodilo. Rádi jsme totiž našim šikovným klukům poskytli možnost zahrát si vyšší soutěž. A právě tím to pomáhalo také městským klubům. Třeba v Novém Městě toto zrušení určitě výrazně pocítili,“ naznačil.

Pokud by byla možnost status střídavých startů obnovit, byli by v Radešínce jednoznačně pro. „Pro spoustu klubů to znamenalo velký problém. Ve vedení asociace by se nad tím měli důkladně zamyslet a zauvažovat nad obnovením této možnosti,“ neskrýval.

Za největší úspěch posledních čtrnácti let po obnovení klubu ovšem považuje předseda Svratky jinou věc. „Dostat se od nuly až sem mě samozřejmě těší. Na vyšší stupeň ovšem dávám to, že se nám za pomoci obce podařilo vybudovat úplně nové zázemí kabin a automatický zavlažovací systém na hřišti,“ pochvaloval si.

Vylepšování sportovního areálu ale ještě není u konce. „Máme v plánu jej dále zdokonalovat. V příštím roce zde chceme vybudovat víceúčelové hřiště, abychom v zimě neustále nemuseli dojíždět do tělocvičen v okolí,“ uzavřel Skryja.