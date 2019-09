O osudu sobotního duelu bylo rozhodnuto již po úvodních pětačtyřiceti minutách. Rapotice šly do vedení po čtvrthodině hry, kdy se prosadil útočník Valsa. Druhou branku přidal krátce před uplynutím půlhodiny hry Stér a osm minut před pauzou to bylo po dalším gólu Valsy už 3:0. Po změně stran pak stovka diváků další branku neviděla.

Góly: 16. a 37. Valsa, 29. Stér. Rozhodčí: Holub. ŽK: 1:2. Diváci: 98. Poločas: 3:0. Rad. Svratka: P. Chrást – M. Šacl, Drdla, Smejkal, Janů – Josífek (80. Marek), Starý (58. Gabriel), Pekárek, Mužátko (85. Šoustar) – Jinek, Buřval (46. Kamarád).

N. MĚSTO B – MORAVEC 4:0

Šance hráčů Moravce na slušný výsledek v derby se začaly hroutit už po deseti minutách. Obránce Petr Černý zatáhl za záchrannou brzdu a po červené kartě se musel předčasně poroučet ze hřiště. Ve 26. minutě přišla pro hosty další pohroma, přihrávkou pod sebe Boušek našel Dobrovolného, který už měl jednoduchou pozici – 1:0. O čtyři minuty později se po pěkné kombinaci prosadil Michal Šmída a určil poločasový výsledek na 2:0. Tlak juniorky Nového Města pokračoval také ve druhé půli. Po hodině hry dostal průnikovou nahrávku mezi stopery Moravce Slavíček a z první poslal balon podél bezmocného gólmana Pokorného – 3:0. V 72. minutě zatáhl míč střídající Vojtěch Veselý, poslal ho před branku hostů a a Smolík si jej ve skluzu usměrnil do vlastní branky.

„Zápas výrazně ovlivnilo brzké vyloučení obránce Moravce. Hru jsme tak měli pod kontrolou, kromě čtyř branek jsme ještě spoustu dalších příležitostí zahodili,“ poznamenal trenér béčka Vrchoviny Petr Follprecht.

Góly: 26. Dobrovolný, 30. M. Šmída, 60. Slavíček, 72. Smolík (vlastní). Rozhodčí: Dvořák. ŽK: 0:3. ČK: 0:1 (10. P. Černý). Diváci: 150. Poločas: 2:0. SFK Nové Město B: P. Šmída – Bača, J. Veselý, P. Blažíček, Boušek, Slavíček, M. Šmída (67. Chytrý), Polnický (59. V. Veselý), M. Skalník (60. Liška), Duda, Dobrovolný. Moravec: Pokorný – Kudiovský, P. Černý, Toufar, Červinka, Hlushchenko (46. Smolík), J. Kachlík, M. Kachlík (83. Hanák), M. Černý, Svoboda, Štěpánek.

POČÍTKY – ŽĎÁR B 3:1

Prvních patnáct minut nedělního derby se domácí obrana hledala, výsledkem byla branka Zdeňka Peňáze v síti SK Transformátor – 0:1. Poté se hra vyrovnala, krásná návštěva viděla hodně šancí na obou stranách, ale do půle už další branka nepadla. Po změně stran Počítky svého soupeře přitlačily a v 64. minutě se dočkaly vyrovnání. Sláma vhodil dlouhý aut na hlavu Zajíčka, který překvapil gólmana Sáblíka – 1:1. Obrat ve skóre přišel za další tři minuty. Opět dlouhý aut Slámy prodloužil Filippi a dobíhající Patrik Ločárek míč umístil do branky. Deset minut před koncem bylo rozhodnuto, Jurnečka poslal rohový kop na přední tyč a Filippi byl opět na správném místě – 3:1.

„Za druhý poločas je to určitě zasloužená výhra. Béčko Žďáru jsme přitlačili, hosté hrozili pouze z brejkových situací, tempo hry jsme ale diktovali my,“ těšilo kormidelníka SK Transformátor Františka Šustra.

Góly: 64. Zajíček, 67. P. Ločárek, 80. Filippi – 14. Z. Peňáz. Rozhodčí: Burian. ŽK: 2:0. Diváci: 250. Poločas: 0:1. Počítky: Martinčič – Sláma, Řeháček, Landsman, O. Toman (80. Kuřítko) – T. Ločárek, Jurnečka, Zajíček, F. Toman – P. Ločárek, Halámka (55. Filippi). Žďár B: Sáblík – Havlík, Z. Peňáz, Růžička, Machatka, Frieb, Musil, Zelený (46. Potocký), Kunstmüller, B. Sláma, L. Sláma (72. Janů).

MĚŘÍN – ŽELETAVA 5:4

Po počátečním oťukávání se na hřišti Měřína děly věci. Ve 20. minutě otevřel skóre po odraženém rohu Doležal. Po půlhodině to bylo už 3:0, když se v rychlém sledu trefili Souček a Kožený. Už za tři minuty však dostal hosty zpět do hry Tomáš Vrbka, který si šikovně naběhl mezi stopery – 3:1. Ještě do půle ale domácí barvy uklidnil pěknou střelou levačkou opět Souček. Na začátku druhé půle však po rychlém brejku utekl domácí obraně Simandl a snížil na rozdíl dvou branek. V 53. minutě po prakticky totožné akci skóroval podruhé v utkání Tomáš Vrbka a bylo to pouze o gól – 4:3. Po hodině hry ale Beran pěkným pasem uvolnil Bublána a Jiskra opět odskočila. V 69. minutě bylo znovu zaděláno na drama, Michal Vrbka se prosadil krásnou táhlou střelou – 5:4. Definitivně rozhodnout mohl v sólu Beran, ale gólman Želetavy jej vychytal. V hektickém závěru už domácí borci výhru uhájili.

„Divácky to byl hodně atraktivní zápas, bylo se na co dívat. Mně se to samozřejmě příliš nelíbilo, ale všichni, kdo utkání viděli, museli být spokojení. Tři body však zůstaly doma, to je nejdůležitější,“ pochvaloval si trenér Měřína Karel Kružík.

Góly: 20. Doležal, 28. a 38. Souček, 30. Kožený, 61. Bublán – 33. a 53. T. Vrbka, 49. Simandl, 69. M. Vrbka. Rozhodčí: Kubeš. ŽK: 3:1. Diváci: 120. Poločas: 4:1. Měřín: J. Hladík – Láznička, Polák (54. Kružík), Bublán, Souček, Kožený (79. Jonáš), Procházka (68. Robotka), Doležal, Beran (88. Urbánek), Netolický, Matoušek.

HERÁLEC – BUDIŠOV 0:2

První poločas se hrálo od vápna k vápnu, hosté se však dokázali hned dvakrát gólově prosadit. Ve 12. minutě Budišov zahrával rohový kop, který domácí obrana nedokázala odvrátit a Dvořák z dorážky otevřel skóre zápasu. Dvě minut před pauzou utekl domácí obraně Nováček a střelou k tyči zvýšil na 0:2. „Neustále vyrábíme ty samé individuální chyby, za které nás soupeři trestají,“ láteřil kouč Herálce Zdeněk Cach.

Po změně stran se hosté prakticky nedostali za půlku, jenže to jim vůbec vadit nemuselo, protože hráči Herálce se gólově nedokázali prosadit. „Na hráčích se projevuje, že jsou na tom psychicky špatně a nevěří si,“ dodal Cach.

Góly: 16. Dvořák, 43. Nováček. Rozhodčí: Doskočil. ŽK: 1:3. Diváci: 80. Poločas: 0:2. Herálec: Žejdlík – Forchtsam, Černý, Kovář, Cach, Okurka, Uchytil, Suchý (69. Veselský), Slováček (86. Bříza), Rys (28. Hamák), Ptaszek.