Po průběhu podzimní části sezony by to nikdo netipoval hlavně do Bohdalova, který do jarních odvet vstupoval s patnácti body na kontě a jediným cílem, co nejrychlejší možnou záchranou. Ze sedmi jarních kol však svěřenci zkušeného kouče Vítězslava Machatky šestkrát vyhráli, naposledy 1:0 na hřišti rezervy Polné.

„Bavit se o postupovém boji je strašně předčasné, samozřejmě už na toto téma něco padlo. Je pravdou, že už jsem přestal koukat na spodek tabulky a nyní sleduji její vršek,“ směje se spokojený Vítězslav Machatka, který před nedělním derby právě proti Počítkám svému mužstvu věří.

„Jsem přesvědčený, že to hráči opět naplno odjezdí, ale nebudeme z toho dělat nějakou vědu. My jsme v klidu, skoro bych řekl, že někdy až moc. Vyhrocený zápas to určitě nebude, my máme v týmu slušné kluky,“ opět se pousmál trenér Bohdalova.

Také letošní nováček nejnižší krajské soutěže o uplynulém víkendu bodoval naplno. Fotbalisté SK Transformátor doma v sobotu zdolali Velký Beranov 4:1. O zisku tří bodů rozhodli po vyrovnané první půli třemi brankami po změně stran.

„Naše vítězství bylo určitě zasloužené. Díky němu, i zaváhání Moravských Budějovic, jsme poskočili na druhé místo tabulky. O postupu jsme se však zatím vůbec nebavili,“ vysvětluje trenér Počítek František Šustr, který ovšem nezastírá nejvyšší cíle. „Chceme skončit co nejvýše a soutěž v ideálním případě vyhrát. Co bude poté, to v tuhle chvíli vůbec neřešíme. Některé z předchozích jarních zápasů se nám sice nevydařily, ale teď už jsme to snad konečně prolomili.“

Také v táboře nováčka už se soustředí na nadcházející pikantní derby s Bohdalovem, které bude mít patřičný náboj, ale rozhodně také zajímavou diváckou kulisu.

„Na Bohdalov se poctivě připravíme, dobře víme, co od jeho hráčů očekávat. Podle mého to bude oboustranně rychlý a kombinační fotbal, rozhodne první branka. Naše hráče upozorníme na to, aby hráli opatrně. Je to derby a všichni dobře víme, že se takové zápasy mohou lehce zvrtnout. Pracujeme proto na tom, aby kluci hráli fotbal a nestarali se o věci, které s ním nesouvisí,“ dodal Šustr.

Stoprocentní byli ve 21. kole stejné soutěže také hráči Nedvědice. I přes výhru 2:0 nad celkem z Luk nad Jihlavou však musí i nadále bojovat o jistotu záchrany. „Teď nás čeká záchranářské derby ve Štěpánově, proti němuž se nám poslední dobou moc nedaří. Věřím, že nyní to zlomíme, bod by pro nás byl určitě dobrý,“ říká kapitán SK Pernštejn Michal Havlíček.