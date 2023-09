/OSOBNOST DENÍKU/ Návrat do špatně rozehraného utkání, tři vstřelené góly, vydřená remíza…

Domácí celek mohl po zápase lkát na neproměňování gólových šancí. „V první půli jsme měli tři dobré příležitosti. Jenže dvakrát Krbálek a jednou Ptáček s nimi nenaložili dobře,“ kabonil se kouč Nové Vsi Petr Nedvěd.

V úvodní pětačtyřicetiminutovce měli jeho svěřenci herně navrch. „Nová Ves mě překvapila. Oproti předchozím soubojům hráli hodně kombinačně, přehrávali nás. Naopak náš výkon se mi vůbec nelíbil,“ přiznal trenér béčka Nového Města František Němeček.

Jako klíčová pasáž utkání se ukázala úvodní desetiminutovka druhé půle. Nejprve postupoval od půlky hřiště zcela sám na gólmana Sáblíka domácí rychlonožka Ptáček. Stoprocentní tutovku ale zazdil a o chvíli později přišel trest.

Na pravé straně obrany Nové Vsi se uvolnil Jelínek a krásným obstřelem pravačkou přesně do šibenice nedal Fuksovi šanci. „Přitom jsme si tentokrát v defenzivě, na rozdíl oproti předešlým zápasům, vedli velice dobře,“ prozradil lodivod Nové Vsi.

Vstřelená branka ráz zápasu změnila. Hráči Vrchoviny se mohli soustředit na pozornou defenzivu, do níž se domácímu souboru dařilo pronikat jen s velkými obtížemi.

Šance na vyrovnání přišly po standardních situacích. „Po jedné z nich trefil Toufar tyčku, v další měl branku na hlavě Šindelka. Šancí jsme měli určitě dost, jenže bez efektu. Fotbal se hraje na góly, my žádný nedali, tím je to vyřešené,“ komentoval Nedvěd.

S výkonem svých svěřenců ovšem mohl být i přes těsnou prohru vcelku spokojený. Že by se po nepříliš vydařeném startu do sezony v Nové Vsi blýskalo na lepší časy? „Můžeme se o tom bavit, jak chceme, ale takový výkon musíme zopakovat několikrát za sebou a urvat po něm body. Za nedělní zápas ale mohu klukům jen těžko něco vytknout. Ocenit bych chtěl také výkony rozhodčích, zvládli to výborně,“ vysekl netradiční poklonu.

Předloni 0:3, loni 2:5 a v neděli 0:1. Takové výsledky přinesla poslední tři derby, v nichž Nová Ves hostila béčko Vrchoviny. Třetí výhra za sebou, to už nebude náhoda. „Tři body mě těší. Rozhodl náš zlepšený výkon po změně stran, kdy už jsme Novou Ves nepouštěli do šancí,“ pochvaloval si kormidelník Vrchoviny B.

Tradičně jeho celku pomohla početná ekipa novoměstských fanoušků. „Atmosféra byla opět skvělá, před takovou návštěvou se hraje vždy lépe. Díky tomu, že dorazila spousta našich fanoušků, jsme hráli jak doma,“ usmíval se Němeček.