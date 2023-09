/OSOBNOST DENÍKU/ Návrat do špatně rozehraného utkání, tři vstřelené góly, vydřená remíza…

Nové Vsi se vstup do sezony nepovedl. Po dvou úvodních prohrách ale zabrala a ze zápasů proti Třebíči a rezervě Žďáru brala čtyři body. „Proti Fošce jsme měli velké štěstí, hosté byli lepší. Zda je bod proti béčku Žďáru ziskem či ztrátou, to je otázka,“ přemítal kouč Nové Vsi Petr Nedvěd.

Jeho celek trápí špatné bránění. Dvanáct obdržených branek, horší bilanci v přeboru nikdo nemá. „Jsme tolikrát tak naivní, že se to vidí málokde. Navíc jsme si letos dali už tři vlastní góly, to je hrozivé číslo,“ zlobil se.

A zítra bude pevná defenziva potřeba. Ve dvou loňských měřeních sil totiž Nová Ves od Vrchoviny vyfasovala pět, resp. šest branek! „Hrají pořád stejně. Na brejky, balony do lajn za obranu, protože tam mají mladé a rychlé hráče. Navíc hodně drobné, takže každý kontakt pak zavání penaltou,“ všiml si.

DIVIZE: V úvodní třetině podzimu si nejlépe počínali fotbalisté Nového Města

Recept na to, jak soupeři dva loňské debakly vrátit, by lodivod celku z obce s nejdelším názvem v republice věděl. „Nemáme rychlostní typy krajních beků, proto musíme vymyslet taktiku systémově, vhodným rozestavením,“ dodal Nedvěd.

Juniorka Nového Města na Moravě má v tabulce o bod více než její nedělní hostitel. Kdo bude favoritem? „Těžko říci. V uplynulých letech platilo, až na poslední zápas, že vítězili hosté,“ spekuloval trenér béčka Vrchoviny František Němeček.

Ten by mohl využít i posil z divizního áčka, které hraje již dnes. „Jsme domluvení, že by měli jít jeden či dva hráči z lavičky. Novou Ves jsem letos ještě neviděl, ale myslím, že vím, co nás čeká. Chceme hrát útočný fotbal, ale ze zabezpečené defenzivy,“ zdůraznil.

Skvělý úvod. Fotbalisté Humpolce i Slavoje Polná zatím v novém ročníku excelují

Od začátku sezony se v brance béčka Vrchoviny střídají Sáblík s Mičkou. Oba už také, což je málo vídaný paradox, dokázali skórovat. Mička před dvěma týdny zařídil z posledního rohu zápasu bod na půdě rezervy Velkého Meziříčí, Sáblíkova proměněná penalta posledně pro změnu zajistila výhru 3:2 nad Okříškami.

Kdo bude chytat v neděli? „Gólmany v áčku i béčku má na starosti jejich trenér Petr Skryja. Rozhodnutí, koho pošle do branky, je opět na něm, zatím to docela vychází," pousmál se Němeček.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 6. KOLO

SOBOTA: Žirovnice – V. Meziříčí B, Rapotice – Kamenice n. L., Ledeč n. S. – Pacov (vše 16.00).

NEDĚLE: Sapeli Polná – FŠ Třebíč (10.30), Bystřice n. P. – Žďár B, Nová Ves – Nové Město B, Okříšky – Chotěboř (vše 16.00).