V podstatě se jedná o paradoxní situaci. Vítězem krajského přeboru Vysočiny se v sezoně 2021/2022 stal jeho účastník z nejmenší vesničky, sotva stovkové Speřice. Naopak na posledním místě, které nemohlo znamenat nic jiného než pád do 1. A třídy, skončil fotbalový klub z druhého největšího města kraje, HFK Třebíč.

Jaký tedy vlastně byl uplynulý ročník elitní krajské soutěže?

AŽ NEČEKANÝ SUVERÉN

Že fotbalisté Speřic umí, o tom už se nějakou dobu ví. Zřejmě jen málokdo by ovšem před necelý rokem čekal, že za celou sezonu jen dvakrát prohrají a s komfortním jedenáctibodovým náskokem si vybojují právo postupu do moravskoslezské divize.

I kouč TJ Dálnice byl z takové dominance lehce překvapený. „Všechno se ideálně sešlo. Když jsem v průběhu jarní části viděl, jak mužstvo šlape, cítil jsem, že už historický úspěch klubu nemůžeme ztratit,“ usmíval se Jiří Holenda.

Jeho mužstvo prakticky nemá slabé místo. Stačí se jen podívat na základní sestavu. Jistý gólman, urostlí, ale současně výborně technicky vybavení stopeři. Na obou krajích dynamičtí jezdci, uprostřed dispečer Jančík. A jako vrchol všeho nejlepší střelec soutěže Svoboda, který za sezonu nasázel bezmála třicet branek.

Pokud ve Speřicích přes léto kádr ještě vhodně doplní, neměly by v divizi hrát druhé housle. „Také kvůli tomu jsme se nakonec rozhodli postup přijmout. Všichni víme, že nebudeme pořád vyhrávat, někdy asi schytáme i nějakou pětku, ale podle mého kvalitu na divizi máme,“ nebál se Holenda.

DVA OSTŘÍ VLČÁCI

Alespoň trochu konkurovat vítězi dokázaly pouze dva celky. Jenže každému z nich se nevydařila jedna polovina ročníku.

Pelhřimov šel do sezony ve velice nezáviděníhodné situaci. Dvakrát po sobě mu postup překazil covid-19, navíc přišel o některé opory v defenzivě. K tomu také velká očekávání, to vše způsobilo, že podzim FK Maraton nevyšel a na lídra nabral až příliš vysoké, osmibodové manko.

V zimní pauze nahradil na lavičce Pavla Regáska ostřílený Richard Zeman. Mančaft nastartoval, ale na více než na druhé místo už to nestačilo. „Věděl jsem, že dohnat Speřice půjde jen obtížně. Nyní se chceme pořádně připravit na další ročník, v němž si chceme návrat do divize vybojovat,“ neskrýval Zeman.

To Nové Vsi výborně vyšel podzim. Nebýt zaváhání se slabšími soupeři, mohl z toho být klidně i titul půlmistra. Zimní odchod trenéra Václava Pohanky a útočníka Starého, v obou případech do divizního Žďáru, ovšem mužstvo asi poznamenal více, než by se mohlo zdát.

Hlavně v domácím prostředí celek z Novoměstska nebývale ztrácel, když zde úvodní tři jarní duely shodně prohrál. Konečné třetí místo, stejně jako triumf v krajském poháru, jsou ovšem pro rodinný klub více než solidním razítkem na celkově vydařené sezoně.

SOLIDNÍ STŘED

Za nejlepším trojlístkem se po celý ročník pohybovala čtyř až pětičlenná skupinka mužstev, které byly schopné kohokoliv porazit, ale současně s kýmkoliv prohrát.

Prim zde hrálo Sapeli Polná, které se opět mohlo opřít o zkušenosti prověřeného kádru. Hlavně v domácím prostředí jsou Sapeláci pro každého nepříjemným protivníkem.

Slušnou sezonu prožily obě juniorky. Ta novoměstská, coby nováček soutěže, na podzim překvapovala možná i sama sebe. Jaro už ale bylo horší. Naopak výbornou druhou polovinou se do této skupiny propracovaly Okřísky. „Hráči pochopili, co po nich chceme a začalo to nést své ovoce,“ lebedil si s jarem spokojený trenér Okříšek Vladimír Hekerle.

SPLNĚNÁ POVINNOST

Do podprůměru na jaře sklouzly, především ale vinou řady zranění, fotbalisté Žirovnice. Také celky Chotěboře, Náměště či Ledče už zažily vydařenější sezony. Ani u jednoho z nich ovšem nepřerostly nemastné neslané výkony v ohrožení účasti mezi krajskou elitou také pro další sezonu.

ODPADLÍCI

S krajským přeborem se minimálně na rok loučí trojice Přibyslav, Bedřichov a Třebíč. Prvně jmenovaní dobrovolně, protože vedení klubu z Havlíčkobrodska se rozhodlo, kvůli nedostatku hráčů, přihlásit pouze do 1. B třídy!

Bedřichov už s předstihem avizoval, že se bude chtít co nejrychleji vrátit. „Máme mladý tým, který na jaře prokázal, že by se zasloužil hrát přebor,“ sdělil kouč Zbyněk Pešťál.

Sestup Třebíče? Komentovat pád klubu ze čtyřicetitisícového města do 1. A třídy snad ani není třeba…