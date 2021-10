S čím by byl po utkání spokojený? „Jelikož jedeme na půdu prvního, bral bych bod,“ potvrdil Švec.

O sestavě i stylu, kterým se bude chtít Žirovnice v neděli prezentovat, ještě nemá jasno. „Mám nějaké varianty. Klíčové bude to, kolik marodů se vrátí do sestavy. Podle ní pak zvolíme i herní styl,“ vysvětlil.

Z toho, že se jeho svěřencům zatím lépe daří na hřištích soupeřů než před vlastními fanoušky, vědu nedělá. „Nemyslím si, že bychom hráli venku jinak. Mančaft máme zkušený, je to jen shoda náhod,“ usmíval se.

Ačkoliv se v neděli potkají dva kluby z jednoho okresu, o derby se prý nejedná. „Není to jako souboj s Pelhřimovem. Samozřejmě se s Žirovnicí relativně dobře známe, ale jako derby to nebereme,“ přiznal.

Současně věří, že premiérová porážka jeho svěřence nikterak nepoznamená. „Do hlav klukům nevidím. Máme ovšem natolik zkušený mančaft, který by se s tím měl popasovat,“ vyslovil se.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.