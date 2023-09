Jakube, jak se vaše angažmá v Nové Vsi zrodilo?

Na jeho počátku stál gólman Tomáš Hajný, který od léta chytá právě v Nové Vsi. Ten mi několikrát říkal, ať jdu také do Vsi, že teď mají problémy s řadou absencí. Do toho jsem se se potkal s Petrem Nedvědem, který Novou Ves druhým rokem trénuje, ten mi říkal to samé.

Kdy se definitivně rozhodlo?

V týdnu před třetím kolem, kdy Nová Ves hrála s FŠ Třebíč. Domluvili jsme se, že po tomto utkání přijdu na trénink a zkusím to tedy.

DIVIZE: V úvodní třetině podzimu si nejlépe počínali fotbalisté Nového Města

S fotbalem jste v divizním Žďáře skončil v zimní přestávce sezony 2021/2022. Od té doby jste tedy nikde nehrál?

Ne, rok a půl jsem skoro nic nedělal. Jen jsem si občas vyjel na kole a párkrát si byl zahrát malou kopanou. Však mě také po prvním tréninku bolelo celé tělo. (smích)

První zápas v novém dresu, hned v základní sestavě, navíc v podstatě doma, na půdě rezervy FC Žďas. Lepší scénář byste asi jen stěží vymyslel?

Přišlo mi to úsměvné, protože kluky dobře znám. S Machačem (Petr Machatka, obránce Žďáru B – pozn. red.) jsme si z toho dělali srandu. Navíc jsem měl být jen na lavičce jako náhradník, ale někdo nečekaně vypadl, takže jsem musel naskočit hned naostro.

Proč právě Nová Ves, co rozhodlo v její prospěch?

Určitě je to jiné v tom, že tu trénuje trenér, s nímž se dobře znám, který ví, že nebudu na každém tréninku. Navíc tu znám relativně dost kluků, se kterými jsme se potkával i na akcích mimo fotbalových. K tomu mě lákalo i pěkné zázemí a prostředí v Nové Vsi. Jsou tu dvě super trávy, které jen tak někdo nemá. Když to shrnu, je tu určité pouto na řadu lidí i prostředí.

Působení v Nové Vsi jste začal ziskem bodu po remíze 3:3 v již zmíněném utkání ve Žďáře. Jak jste zápas viděl?

Úplně jsem nevěděl, co od toho čekat. Člověk by chtěl vyhrát, ale vzhledem k průběhu zápasu, kdy jsme dvakrát prohrávali o dva góly, remízu beru. Nevzdávali jsme se a bojovali do posledních okamžiků.

Skvělý úvod. Fotbalisté Humpolce i Slavoje Polná zatím v novém ročníku excelují

Ještě větší tahák na vás čeká v neděli. Souboje Nové Vsi proti béčku Vrchoviny mají pokaždé náboj…

Vyšlo to pěkně, že první dva zápasy, které tu odehraji, jsou dvě největší derby. Viděl jsem párkrát fotky z předchozích dvou let, kdy přišlo pokaždé spoustu lidí. Na to se také hodně těším. Když v Nové Vsi přijdou diváci, vyznívá to úplně jinak než ve Žďáře, kde se dvě tři stovky ve velkém areálu úplně ztratí.

Fotbalistům Nové Vsi se úvod sezony vůbec nepovedl, nyní to vypadá, že se tým zvedá. S jakými cíli jste do týmu vlastně přišel?

Nemůžu říci nějaký cíl, protože sám jsem nevěděl, co od sebe čekat. Přece jen ta pauza byla dlouhá, ale dá se to zvládnout. Chci pomoci mančaftu, který byl trošku zdecimovaný zraněními, k tomu, aby se nám dařilo a hráli jsme slušný fotbal.

Na jakou dobu jste se na spolupráci s klubem domluvili?

O tom jsme se vůbec nebavili. Řekli mi, pojď to zkusit a pomoci nám, takže teď jsem pro zbytek podzimu v Nové Vsi. Co bude dál, se teprve uvidí.