Zdá se to být pověstným nošením dříví do lesa, ale přesto je nutné to opět zmínit. Čelo tabulky krajského přeboru je letos doslova jako na houpačce. Trojice fotbalových klubů Chotěboře, Fotbalové školy Třebíč a Okříšek si mění pozice na prvních třech místech pravidelně každý týden.