V případě dalšího pokračovaní epidemie koronaviru se může stát, že už se fotbalové soutěže v tomto ročníku nerozběhnou. Některé kluby na tom mohou paradoxně vydělat. Nejpravděpodobnější variantou by totiž bylo anulování celé sezony. Týmy, které jsou nyní na sestupových příčkách, by tak měly bez boje zaručenou záchranu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Čech

Typickým příkladem jsou fotbalisté Moravce. Těm patří v podzimní tabulce 1. A třídy s pouhými pěti body poslední místo. „Samozřejmě si z toho v kabině trošku děláme srandu. Pokud by se celý ročník anuloval, bylo by to pro nás určitě plus,“ připouští hrající trenér Moravce Martin Černý možný nečekaný scénář.