utkání byl velice opatrný, oba týmy se zaměřily spíše na defenzivu. Rozhodly dva naše góly v rychlém sledu. První dal Sodomka z penalty, druhý pak přidal o pár minut později Prášil po chybě gólmana Ledče. Naopak domácí si v první půli prakticky nic pořádného nevytvořili,“ všiml si kormidelník Bystřice Oldřich Veselý.

Ve druhém dějství už si hosté nadějné vedení dokázali pohlídat. „Po změně stran nás domácí sice zatlačili, ale my jsme hrozili z brejků. Utkání tak klidně mohlo skončit daleko vyšším rozdílem,“ poznamenal kouč Bystřice.

Čtyři kola před koncem mají první dva celky tabulky přeboru shodný počet bodů, pro Bystřici ale hovoří lepší bilance vzájemných zápasů.

„Myslím si, že pokud budeme pokračovat v nastoupené cestě, můžeme to už zvládnout. Nesmíme však polevit v koncentraci, musíme dál pracovat. Nyní nás čeká těžký a bojovný zápas, domácí derby s Novou Vsí, která nám určitě nedá nic zadarmo. Myslím si ale, že kvalita by měla být na naší straně, musíme se však soupeři vyrovnat v důrazu a nasazení, pak bychom to měli zvládnout,“ věří spokojený Oldřich Veselý.