Bystřice se vrací zpět do divize

Bystřice nad Pernštejnem – Mise splněna. Tak by se dalo nazvat to, co se v sobotu odehrávalo na bystřických Lužánkách. Před fotbalisty Bystřice stál v předposledním kole letošního ročníku krajského přeboru Vysočiny jasný úkol, zdolat poslední Košetice a zajistit si po dvou letech návrat do moravskoslezské divize. Podařilo se, byť výhra 3:0 se zrodila až díky brankám v závěrečné dvacetiminutovce.

Vítězem letošního ročníku fotbalového krajského přeboru Vysočiny se zcela zaslouženě stali fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem (na snímku oblečeni do postupových triček). | Foto: David Mahel

„Zápas byl od začátku v naší režii, ale byli jsme zbytečně nervózní, až mě tím hráči překvapili, myslel jsem, že to bude jednodušší. Bylo to o prvním gólu,“ hodnotil duel kouč Bystřice Oldřich Veselý, kterému po hodině hry za stavu 0:0 nebylo příliš do zpěvu. „Trošku už malá nervozita začínala být, ale pokud bych nevěřil vlastním hráčům, bylo by něco špatně,“ usmíval se po utkání trenér Bystřice. O postupu rozhodly především jarní odvety, v nichž zatím krajský přeborník ztratil pouze tři body. „Po podzimu jsme měli 26 bodů, plánem jich bylo třicet. Ale na jaře jsme ztratili body jen v Pelhřimově, kde jsme paradoxně zahráli asi nejlépe v sezoně. Takovou jízdu dlouho nepamatuji, od výhry v derby nad Novou Vsí už jsem postupu věřil,“ těšilo Veselého. Ten zažil historický postup do čtvrté nejvyšší soutěže před sedmi lety ještě coby hráč. Jak vyznívá srovnání obou situací a mančaftů? „Na hřišti jsem to asi prožíval více. Ale obou postupů si vážím úplně stejně, myslím si, že divize je soutěží ideální pro Bystřici. Byla by prostě škoda hrát jenom krajský přebor,“ domnívá se šestatřicetiletý lodivod. Postup do divize mohli fotbalisté Bystřice slavit už před rokem, kdy dostali možnost jít o patro výš mimo pořadí. Tehdy to však vedení oddílu, ale také samotní hráči, odmítli. „Jsem rád, že jsme to letos vykopali, zvlášť po tom, kdy jsme loni postup z druhého místa odmítli. Tehdy se to některým nelíbilo, ale chtěli jsme tu soutěž vyhrát, je to úplně něco jiného,“ vysvětluje Oldřich Veselý, který již přemýšlí nad posílením mužstva. „Něco už máme rozjednaného, ale podepsaného zatím není nic. Určitě bychom chtěli přivést tři, možná čtyři hráče, ale základem je to, aby nikdo neodešel a divizi hráli hlavně ti kluci, kteří si ji na hřišti také vykopali.“

Autor: Tomáš Pohanka