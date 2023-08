Poněkud překvapivý pohled je po třech odehraných kolech na tabulku krajského přeboru Vysočiny. Vévodí jí nováček z Pacova, naopak Bystřice okupuje pozice v suterénu. Na tom nezměnil nic ani sobotní vzájemný duel, který skončil remízou 2:2. Všechny góly padly po změně stran.

Prvního bodu v sezoně se dočkali v sobotu fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem (v černém). S nováčkem z Pacova (ve žlutomodrém) doma remizovali 2:2. | Foto: Deník/Tomáš Pohanka

Skromná návštěva viděla v prvním poločase převahu Bystřice. Ta si vypracovala několik solidních příležitostí, ale nedokázala využít ani tu největší z pokutového kopu.

Ostatně při něm stáli u Pacova všichni svatí. Šponar trefil z penalty jen břevno a to trefil z dorážky i Blaha. „Během pěti sekund nám dvakrát pomohlo břevno a pak ještě jednou,“ oddechl si trenér Pacova Marek Císař.

Jako vyměnění. Fotbalisté Havlíčkova Brodu udivují v divizi sérií bez porážky

Bystřici to v nástupu do druhé půle tolik mrzet nemuselo, protože se rychle dostala do dvoubrankového náskoku. V 52. minutě otevřel skóre Hynek a za dvě minuty se radoval ze vstřelené branky i Feifer. „Vypadalo to, že máme zápas pod kontrolou. Samozřejmě neproměněná penalta byl důležitý moment, ale v tu chvíli roli nehrála. Dostali jsme dva dárky po chybách pacovského gólmana a měli jsme vedení udržet,“ litoval bystřický trenér Oldřich Veselý.

Pacov totiž nato dokázal zareagovat. Střelecké schopnosti opět prokázal Kostroun. Nejdříve v 69. minutě prošel přes tři hráče a střelou zdálky snížil. Deset minut před koncem pak srovnal hlavou po standardce na konečných 2:2.

VIDEO: Fotbalisté Vysočiny dvakrát dotáhli manko a s Chrudimí si body rozdělili

To pacovskému kouči udělalo radost. „Paradoxně jsme se dokázali semknout poté, co jsme dostali ve druhé rychle dva laciné góly. Vyrovnali jsme silou vůle, více než bod už jsme ze zápasu ale nemohli chtít. Náš výkon v první půli nebyl dobrý, bod má velkou cenu.“

To jeho protějšek Oldřich Veselý byl smutný. Bystřice nedokázala v nové sezoně vyhrát ani na třetí pokus. „Taková ta nevyzrálost a nezkušenost nás stála výhru. V podstatě jsme dostali ze dvou vážnějších akcí dva góly. My jsme mohli v závěru ještě strhnout výhru na naši stranu, ale pokus Šponara zastavila obrana hostí na brankové čáře. Snad to vyjde příště,“ zakončil hodnocení duelu Veselý.