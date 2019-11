O kvalitě kádru nováčka soutěže před jejím začátkem nikdo nepochyboval, přesto asi jen málokdo čekal, že by měl SK Transformátor v polovině ročníku trůnit na čele.

„Upřímně musím přiznat, že takové umístění jsem nečekal. Naším cílem byl klidný střed tabulky, ale soutěž je tak vyrovnaná, že v ní každý může porazit každého,“ vysvětlil trenér lídra František Šustr.

Postupové cíle však v klubu z obce poblíž Žďáru nad Sázavou nevyhlašují, prozatím.

„Nic konkrétního jsme si nestanovili, chceme dál pokračovat v naší hře. Půjdeme zápas od zápasu a až poté budeme případně řešit podobné otázky,“ tvrdí kouč Počítek, který v soutěži nevidí jednoznačného aspiranta postupu.

„V průběhu podzimu bych řekl Dobronín, ale ten mě v závěru podzimu při našem vzájemném duelu zklamal. Spíše se mi líbili hráči Jemnicka či Dukovan.“

4. SFK NOVÉ MĚSTO B

O úspěšném podzimu mohou hovořit také fotbalisté juniorky Nového Města. Ze čtvrtého místa ztrácí na vedoucí Počítky jen jediný bod.

„S umístěním jsem určitě spokojený, s bodovým ziskem už tolik ne. Hlavně v domácím prostředí jsme zaznamenali zbytečné ztráty, když jsme selhávali v koncovce,“ trošku mrzelo kormidelníka juniorky Vrchoviny Petra Follprechta.

Vzhledem k působení prvního týmu ve třetí nejvyšší soutěži se přímo nabízí otázka: Nebudou chtít v Novém Městě, podobně jako je tomu ve Velkém Meziříčí, posunout rezervní mužstvo do elitní krajské soutěže?

„Takový cíl mám už od začátku, vedení klubu myslím nyní také. Podle toho, co jsem měl možnost vidět, je spodek tabulky krajského přeboru srovnatelný s lepšími kluby v I. A třídě,“ dodal Follprecht.

5. JISKRA MĚŘÍN

Také druhý nováček ze žďárského okresu je příjemným překvapením soutěže. Dlouholetý korunní princ nejnižší krajské fotbalové soutěže se v létě dočkal vysněného postupu. A zatím to vypadá, že se do ní dlouho nehodlá vracet.

„Za poslední čtyři sezony to byl náš nejlepší podzim, jsme samozřejmě spokojeni. V létě se nám podařilo posílit ofenzivu, příchodem Jiřího Polanského se nám zkvalitnila útočná fáze. Naše jinak solidní defenziva sice občas měla nějakou trhlinku, ale výsledek je určitě uspokojivý,“ usmívá se hrající lodivod Měřína Karel Kružík, který porovnal úroveň obou soutěží.

„Z hlediska taktické vyspělosti a schopností týmů směrem dopředu je I. A třída mnohem kvalitnější. Mančafty už mají něco naučeného a umí hrát na jakémkoliv terénu i za jakéhokoliv počasí. Rozdíl třídy je určitě znát.“

Do jarních odvet tak nováček nemusí řešit jakékoliv starosti směrem k udržení druhé nejvyšší krajské soutěže. Naopak, jen tři body od prvního místa mohou hráči Jiskry na jaře čeřit vodu v postupových bojích.

„Chtěli bychom bojovat o přední příčky a potrápit favority. Žádné konkrétní cíle nevyhlašujeme, ale umístění do pátého místa bych bral jako úspěch,“ přemítá Kružík.

9. FC ŽĎAS ŽĎÁR B

Na nějaké jásání to není, mytí hlav se ovšem také nekonalo. Rezerva FC Žďas na podzim střídala lepší okamžiky s horšími, na devátém místě tabulky však má paradoxně bodově blíže k jejímu čelu.

„Je to o něco horší umístění, než které jsme chtěli. Především je to způsobené extrémní vyrovnaností soutěže, až mě překvapilo, jak moc. Po celý podzim jsme se potýkali s nedostatkem hráčů, někdy jsme v pátek ani nevěděli, s kým vůbec pojedeme na zápas,“ postýskl si kormidelník Žďáru Ladislav Jun, který na jaře chce do vršku tabulky.

„Cíle se nemění, nechceme mít záchranářské starosti. Bez pomoci hráčů z áčka jsme totiž kolikrát měli problémy. To se ukázalo hlavně v závěru podzimu. Rozhodně bychom se rádi pohybovali v horní polovině tabulky.“