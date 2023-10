NEČEKANÝ LÍDR

Chotěboř, případně Fotbalová škola Třebíč, takové byly předsezónní typy na největší favority letošního ročníku. Jenže po devíti kolech je na prvním místě někdo jiný.

Pět výher v řadě katapultovalo do čela tabulky fotbalisty Okříšek. „Prohra ve čtvrtém kole na hřišti béčka Vrchoviny nás nakopla. Po ní jsme si vyříkali především naši hru směrem dozadu. Od té doby je to úplně jiná káva,“ pochvaloval si trenér SK Huhtamaki Vladimír Hekerle.

Vyhlašování postupových ambicí od něj však nečekejte. „Nevím co na to výbor klubu, ale za sebe říkám, že je to hodně předčasné. Ještě zbývá spousta kol do konce soutěže a Okříšky nikdy nevyhlašovaly a nevyhlašují, že by hrály o postup. Chceme hrát v popředí tabulky, ale to je vše,“ zdůraznil.

VELKÁ VYROVNANOST

Jen dva body za aktuálním lídrem tabulky je nadupaný nováček z Třebíče. Mladý, ale nesmírně kvalitní kádr srážela v úvodních kolech nízká produktivita.

V posledních týdnech se ale zdá, že už se Foška ve vyšší soutěži aklimatizovala. „Asi to byla zkušenost, kterou jsme si museli projít. Krajský přebor má jinou kvalitu než I. A třída,“ neskrýval lodivod FŠ Třebíč Tomáš Franěk.

Horní polovina tabulky je nesmírně vyrovnaná. Mezi vedoucími Okříškami a sedmou Chotěboří je rozdíl pouhých pěti bodů.

Stejně jako Fotbalovou školu i dalšího spolufavorita trápí koncovka. „Určitě nejsme na takovém umístění, jaké bychom si přáli. Stále ale platí, že chceme atakovat špičku tabulky. Musíme se zlepšit v závěrečné třetině hřiště, tam nám něco chybí,“ přiznal kouč Chotěboře Martin Jakeš.

Právě souboj jeho oveček s Třebíčí bude v posledním kole skutečným vyvrcholením podzimu. „Už nyní se na ten zápas těším. Oni hrají technický fotbal, my také, měl by to být pěkný fotbal,“ dodal Jakeš.

NEČEKANÉ PROBLÉMY

Střed tabulky jakoby letošnímu ročníku chyběl. Od osmého místa jsou prakticky všechny kluby v ohrožení sestupem. Poslední rezerva Velkého Meziříčí, stejně jako divizní áčko, stále čeká na první výhru v sezoně.

Po sedmi tučných letech, kdy se pohybovali v první polovině tabulky, mají překvapivě velké problémy fotbalisté předposlední Nové Vsi. „Je doslova katastrofa, v jakém jsme stavu. Některé hráče jsem neviděl už několik týdnů. Prakticky každý týden dávám horko těžko dohromady aspoň jedenáctku hráčů,“ stýskal si trenér Nové Vsi Petr Nedvěd.