„První půle toho moc nenabídla, ale padly tři branky. Do dvacáté minuty druhé půle jsme měli navrch, ale poté už jsme se jen bránili. Hosté sice tutovku pořádnou neměli, ale byli herně lepší. Naši hráči byli všude pozdě, navíc nás srážela spousta nepřesností,“ postýskl si kouč Bohdalova Vítězslav Machatka, který ale bod bral. „Remíza je asi spravedlivá. Je otázkou, jak by se utkání vyvíjelo, pokud bychom v době naší převahy dali branku. Ale nerozhodný výsledek asi odpovídal průběhu zápasu.“

Velice podobné hodnocení zaznívalo také z druhé strany nedělního duelu. Pět kol před koncem soutěže Počítky dál drží druhé postupové místo do I. A třídy. „První poločas byl oboustranně bojovný. Zkraje toho druhého na nás Bohdalov vlétl, ale pak jsme měli tlak my. Bohužel jsme naše šance neproměnili. S bodem jsme spokojení, protože domácí ve druhé půli nastřelili břevno, takže jsme mohli být rádi. Je to asi pro oba celky spravedlivý zisk bodu,“ řekl po utkání trenér SK Transformátor František Šustr.

Nerozhodným výsledkem skončilo také sobotní záchranářské derby ve Štěpánově. Hostující Nedvědice ale vyrovnávala na konečných 2:2 až v předposlední minutě. „Remíza je pro nás obrovskou ztrátou, měli jsme tak nadějně rozehraný zápas dohrát do vítězného konce. Špatně se to hodnotí, protože díky ztrátě dalších dvou bodů jsme stále namočení v sestupových vodách,“ ví trenér Železářů Milan Jiránek, jehož mrzí hlavně hrubky v obraně. „Stále dokola opakujeme stejné chyby, kterými soupeřům branky doslova darujeme. Rezerva Polné už se tak na nás dotahuje.“

V táboře SK Pernštejn samozřejmě panovala po průběhu derby se ziskem jednoho bodu spokojenost. „Není důležité, že jsme nevyhráli, ale díky remíze se nám Štěpánov v tabulce nepřiblížil, bodový rozestup zůstal stejný. Herně podle mě byli mírně lepší domácí, bod má po tom průběhu cenu zlata. Brali bychom jej před zápasem a jsme s ním spokojení i nyní,“ sdělil kapitán Nedvědice Michal Havlíček.

Pět kol před koncem letošního ročníku ale musí oba celky o jistotu setrvání v soutěži ještě zabojovat.