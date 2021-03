Pět výher a stejný počet porážek. Taková je podzimní bilance fotbalistů Bohdalova v tomto ročníku východní skupiny 1. B třídy. V průběžné tabulce jim patří pěkné páté místo. „Na žádné vyskakování to ale není,“ tvrdí trenér Bohdalova Vítězslav Machatka.

Od druhého postupového místa do 1. A třídy přitom jeho ovečky dělí jen tři body. „Žádné takové ambice nemáme. Spíše se musíme starat o to, abychom se nedostali do opačných problémů, rozdíly v tabulce jsou minimální,“ upozorňuje.

Navíc je tu ještě jeden faktor. „Nikdo neví, jaké budou forma, stav i situace hráčů po tak dlouhé přestávce,“ zdůrazňuje.

Vzhledem k současné situaci není překvapením, že posily v Bohdalově nesháněli. „Nevím o tom, že by měl někdo končit. Spíše je otázkou zdravotní stav u některých starších hráčů,“ vysvětluje.

Právě ti zkušenější fotbalisté individuálnímu tréninku tolik nedávají. „Pravidelně si volám s kapitánem Zdeňkem Novotným, jak to vypadá. Ti kluci, kteří mají rodiny, prý nemají na trénování část,“ pousměje se.

O mladé hráče Machatka obavy nemá. „Věřím tomu, že hlavně ti mladší si sami chodí zaběhat, určitě něco dělají. Předpokládám, že každý z kluků je dostatečně zodpovědný. Nechal jsem to vyloženě na nich, neměl jsem a ani nemám v plánu kohokoliv kontrolovat,“ říká.

Do spekulací, kdy jarní část sezony začne, se zkušený kouč nechtěl pouštět. „Dobře vidíme, že v dohledné době to vůbec nepřipadá v úvahu. Navíc mančafty nemají natrénováno,“ podotýká.

A kolik času na přípravu bude třeba? „Minimálně takové tři týdny určitě. Z toho je jasné, že dříve než někdy v květnu se hrát určitě nezačne,“ přemítá.

O tom, kolik zápasů se může stihnout odehrát, má jasno. „Myslím, že se dohraje podzim a sezona se uzavře,“ tvrdí Machatka.