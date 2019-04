V. BERANOV – MĚŘÍN 0:0

Zkraje první půle byl lepším celkem domácí Beranov, postupem času jej ale lídr tabulky začal přehrávat. „Jenže pro nás už to začíná být na jaře obehraná písnička, potřetí venku a potřetí bezbrankový výsledek,“ mračil se kouč Jiskry Karel Kružík. Právě on mohl skóre otevřít, ale v dobré šanci z boku jen trefil brankáře. Chvíli poté pak netrefil odkrytou branku Kožený. Také úvod druhé půle vyzněl pro hráče hostující Jiskry, jenže po hodině hry se dostali do tempa fotbalisté Beranova a ze dvou brejků mohli rozhodnout. Když pak v závěru nemířil přesně ani střídající Pololáník, skončilo utkání bezbrankovou remízou.

Rozhodčí: Machát. ŽK: 0:1. Diváci: 110. Měřín: J. Hladík – Polák, Láznička, Beran, Kuřátko (76. Robotka), Netolický, Matoušek, Souček, Kružík, Jonáš (82. Bublán), Kožený (74. Pololáník).

ŠTĚPÁNOV – V. BÍTEŠ B 2:1

V souboji dvou celků ze žďárského okresu začala lépe hostující rezerva Velké Bíteše. Ve 21. minutě otevřel skóre hlavičkující Ondrák. Jenže hned po rozehrávce zahrál jeden z hostujících obránců rukou ve vlastním velkém čtverci a Kutnyk z penalty vyrovnal. „Musím uznat, že v dalším průběhu hry byli hosté lepším týmem, Velká Bíteš ukázala velkou kvalitu. Jenže své příležitosti její hráči zahodili a nám se v závěru podařilo rozhodnout,“ popisoval průběh utkání trenér Železářů Milan Jiránek. V 84. minutě se po levé straně pěkně uvolnil Fiala, předložil míč Ludvíkovi, který přesně k tyči rozhodl – 2:1. „Pro hosty je to asi krutý výsledek, byl to jasně nejlepší soupeř, se kterým jsme se na jaře utkali,“ dodal Jiránek.

Góly: 22. Kutnyk (PK), 84. Ludvík – 21. Ondrák. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 3:0. Diváci: 55. Poločas: 1:1. Štěpánov: Kubica – Ostrovskyi, Bohdan (90. Hrubeš), Ilchyshyn, Sedláček, Kovalchuk (39. Novák), Karásek, Kintr (80. Buček), Samek (52. Fiala), Ludvík, Kutnyk. V. Bíteš B: Sova – T. Pelán, Kopáček, Kerber, O. Švanda – Paprskář, Hibš (86. Fila), Nekuda, Hošek (57. Horký) – Těšík (60. Pelikán), Ondrák.

BOHDALOV – NEDVĚDICE 2:1

První půle okresního derby se fotbalistům Bohdalova vůbec nepovedla. Jejich pasivní hru Nedvědice potrestala ve 23. minutě, odražený balon uklidil z hranice vápna nikým neatakovaný Mareš – 0:1. První vážnější šanci domácích měl až chvíli před půlí Doležal, ale míč poslal jen do náruče gólmana Havlíka. Do druhého poločasu vstoupili domácí v úplně jiném rozpoložení a v 64. minutě Novotný hlavou po rohovém kopu vyrovnal. Obrat zařídil jedenáct minut před koncem Antonín Fabík, který napálil odražený balon k levé tyči branky Nedvědice – 2:1.

„Pak už jsme soupeře do ničeho nepustili a tři body hráči uhájili. Za výkon po změně stran jsme si výhru zasloužili, v tom prvním jsem ale hráče nepoznával,“ byl k výkonu svých oveček kritický trenér Bohdalova Vítězslav Machatka.

Góly: 64. Novotný, 79. A. Fabík – 23. Mareš. Rozhodčí: Maar. ŽK: 3:1. Diváci: 150. Poločas: 0:1. Bohdalov: Velín – A. Fabík, Novotný, Chalupa, P. Neuman – A. Neuman, Šimek, Doležal, Krčál – Boháček (61. Večeřa), Koukal. Nedvědice: Havlík – Jirásek (38. Bracek), Trdý, Štefka, Houdek, Sytař (78. M. Pachlopník), Krejčí, Havlíček, Mareš (70. J. Pachlopník), Prudký (55. Vašíček), Škutchan.

POČÍTKY – POLNÁ B 2:6

Doslova hrůzostrašný první poločas v neděli sehráli fotbalisté SK Transformátor. Proti o záchranu bojující rezervě Polné totiž po první půli prohrávali již 0:3, navíc hráli bez Řeháčka, který hasil sólový únik hráče hostů jen za cenu vyloučení. Po hodině hry sice vykřesal jiskřičku naděje Zajíček, jenže Polná okamžitě odpověděla dalšími dvěma góly. Na penaltový gól Ločárka pak v předposlední minutě reagoval Čaloud.

Góly: 63. Zajíček, 87. T. Ločárek (PK) – 10., 27. a 78. Tlačbaba, 36. Procházka, 65. Jelínek, 89. Čaloud. Rozhodčí: Sliž. ŽK: 0:1. ČK: 1:0 (39. Řeháček). Diváci: 75. Poločas: 0:3. Počítky: Šobej (46. Martinčič) – Sláma, Odehnal, Řeháček, O. Toman (79. Beneš) – F. Toman, T. Ločárek, Mašek, Svoboda (52. Kuřítko) – Zajíček, Jurnečka.