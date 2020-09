Souboj na ústeckém Městském stadionu bude pikantní pro celou řadu jeho aktérů. Na straně Severočechů by se měl představit útočník Matěj Koubek, host z Bohemians, jenž v minulé sezoně nastupoval za Vysočinu.

Naopak ve Vysočině nyní působí trenérský triumvirát Aleš Křeček, Petr Vrabec a Juraj Šimurka, který téměř tři roky působil v Ústí. „Bude to pro mne, ale i pro Juraje a Petra, velmi specifické utkání, protože jsme tam ještě před dvěma měsíci trenérsky působili,“ netají Křeček. „Těšíme se na návrat do míst, kde jsme byli úspěšní a spokojení. Ve čtvrtek však uděláme maximum pro to, aby se na hřišti radovala Vysočina.“

Jihlavanům se v Ústí poměrně daří a téměř pravidelně tam bodují. Z osmi utkání tam prohráli jen jednou. „Ústí má ale zejména doma velkou kvalitu,“ varuje před optimismem jihlavský kouč.

Ústecký tým má po dvou kolech jediný bod za domácí bezbrankovou remízu s Varnsdorfem, před pauzou inkasoval pět branek ve Vlašimi. Vysočina zatím odehrála jediné utkání, a také v defenzivě příliš neoslnila. Dostala doma od Hradce Králové čtyři branky. „V uplynulých dnech jsme velmi dobře potrénovali a věříme, že jsme schopní v Ústí uspět,“ uvedl stratég Vysočiny.

Složení základní sestavy Vysočiny se oproti duelu s Hradcem Králové jistě změní. A to i ze zdravotních důvodů. „Někteří naši hráči mají drobné problémy a jejich start je nejistý,“ prozradil závěrem Křeček.

Duel Ústí nad Labem – Vysočina Jihlava se hraje od osmnácti hodin a vysílá jej přímým přenosem Česká televize.