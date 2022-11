Ondřej Smetana si uvědomuje, že mnoho času do prvního zápasu nemá. Vysočina nastoupí v Příbrami již v sobotu odpoledne. „Musíme se maximálně připravit na to, čím se budeme chtít prezentovat a soustředit se na silné stránky soupeře,“ prozradil nejbližší cíle trenér.

Ostravský rodák si možnosti trénovat v Jihlavě cení. „Vnímám Jihlavu hodně pozitivně pokud jde o budoucnost místních hráčů. Jsem rád, že tady mohu být, pro mě je to zajímavé angažmá,“ uvedl.

V úterý ještě vedl trenér Kameník Vysočinu ve Zlíně, ve středu byl ale odvolán

Častého střídání šéfů kabiny jihlavského týmu se nebojí. Přestože je již čtrnáctým trenérem za deset let. „Bohužel. Tak to v českém prostředí bývá. Nejenom v Jihlavě, ale ve více klubech. To je trenérský úděl,“ krčí rameny Smetana.

Celý rozhovor s novým trenérem jihlavských fotbalistů si poslechněte v našem videu.

TRENÉŘI FC VYSOČINA ZA POSLEDNÍCH DESET LET

František Komňacký (28. 5. 2012 - 26. 11. 2013)

Petr Rada (26. 11. 2013 - 30. 9. 2014)

Roman Kučera (30. 9. 2014 – 5. 12. 2014)

Luděk Klusáček (5. 12. 2014 - 16. 9. 2015)

Milan Bokša (16. 9. 2015 – 4. 1. 2016)

Michal Hipp (4. 1. 2016 - 14. 9. 2016)

Michal Bílek (14. 9. 2016 – 11. 4. 2017)

Josef Jinoch (11. 4. 2017 – 31. 5. 2017)

Ivan Kopecký (14. 6. 2017 – 27. 12. 2017)

Martin Svědík (2. 1. 2018 – 9. 11. 2018)

Radim Kučera (6. 12. 2018 - 14. 7. 2020)

Aleš Křeček (23. 7. 2020 - 3. 6. 2021)

Jan Kameník (10. 6. 2021 - 25. 10. 2022)

Ondřej Smetana (26. 10. 2022 - ????)