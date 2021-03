Před vstupem do jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY byl sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík optimistický: „Jsme přesvědčeni, že současný velmi mladý a perspektivní tým má na to, aby klidně vyhrál všech čtrnáct nadcházejících jarních zápasů. Myslím, že budeme silnější než na podzim,“ uvedl při virtuální tiskové konferenci.

Realita? Dva domácí zápasy, pouhý jeden získaný bod. Především remíza s beznadějně posledním Vyšehradem hodně ranila. „Vyšehrad vystřelil jednou na bránu dvě minuty před koncem,“ podtrhl současnou realitu připomínkou trenér Aleš Křeček.

Ve druhém letošním odehraném utkání přišla porážka s průměrným Ústím nad Labem. S týmem, který ve třech předchozích ligových zápasech neinkasoval. „Ústí těch střel také moc nemělo, a odjelo se třemi body. Jsme zklamaní, přemýšlíme, co s tím, jak hráčům pomoci,“ smutnil v rozhovoru pro Deník Křeček.

Příčinou může být Vaculíkem zmíněný nízký věk hráčů Vysočiny. „Nechceme všechno svádět na to, že se jedná o mladé hráče. Je to sice fakt, ale i tak by se měli v určitých situacích chovat lépe, být důraznější a zlepšit se v soubojích,“ má jasno kouč.

Jistou roli může hrát i nerozehranost. Po prvním zápase přišly dva odložené termíny zápasů. „Může to být jeden z faktorů. Jisté hendikep v tom je, ale určitě to není omluva za to, jak jsem odehráli první poločas,“ poukázal na viditelnou nevyrovnanost výkonů hráčů Křeček.

Vysočinu navíc nyní čekají dva těžké zápasy na stadionech týmů ze samého čela tabulky. Na hřištích Hradce Králové a Líšně. Těžko nějak automaticky předpokládat bodový přísun a vzdálení se dnu tabulky. „My jsme venku hráli celý podzim dobře a získali jsme tam více bodů než doma,“ připomíná však Křeček. „Do Hradce rozhodně pojedeme s tím, že chceme bodovat a vynahradit si domácí ztráty. Tyto zápasy budou jiné, protože soupeři budou muset hrát, od nich se bude čekat vítězství. Pro nás by proto mohlo být o něco lehčí zápasy bodově zvládnout.“

Vysočina by to moc a moc potřebovala…