Zprávu potvrdil ředitel klubu Jan Staněk. „Není úplně šťastné o tomto mluvit před posledním zápasem, chtěli jsme změnu trenérského týmu veřejnosti oznámit až po skončení sezóny. Bohužel se to nepovedlo."

Za prací trenérského triumvirátu Radim Kučera, Josef Mucha, Josef Hanzálek stojí dobře odvedená práce. Byť se vysněný cíl, návrat do první ligy, splnit nepodařil. „V Jihlavě jsem prožil vydařené období, na které budu vzpomínat jenom v dobrém. Našli jsme zde výborné podmínky pro trénování, komunikativní vedení a vstřícné zaměstnance klubu. Pracovali jsme s ambiciózními a talentovanými fotbalisty a byli jsme blízko úspěchu. Bohužel, postup do nejvyšší soutěže nám nebyl přán. Mrzí mne, že nám vůbec nevyšel start do obnoveného jara, čímž jsme ztratili šanci znovu se pokusit o návrat do ligy. FC Vysočina přeji jen to nejlepší, především pak ekonomickou stabilitu a prostor pro koncepční práci. Těším se na novou trenérskou výzvu, která bude v souladu s mými ambicemi a snad i blíže domovu," uvedl kouč Kučera v tiskové zprávě klubu.

Vedení klubu tak nyní čeká kromě skladby nového týmu také hledání nového trenéra. „Nového trenéra budeme chtít oznámit co nejdříve, určitě chceme vybrat někoho, kdo bude zapadat do naší filosofie, bude mít chuť pracovat s mladými hráči a bude chtít zhodnocovat činnost klubové akademie tím, že bude uvádět naše odchovance do dospělého fotbalu a pomůže jim uspět," naznačuje nejbližší plány Staněk.

Pokud jde o skládání nového kádru, v jihlavské kabině se dají očekávat změny. Očekávaný uragán se však podle šéfa klubu konat nebude: „Chci dementovat informace, že by klub chystal výprodej všech hráčů, o které bude zájem. To od nikoho z nás nikdy nezaznělo. Pravdou je, že nás čeká přestavba mužstva, které bohužel dva roky po sobě nepostoupilo do nejvyšší soutěže. U některých fotbalistů hraje roli věk, u některých ambice na první ligu, potřeba změny a další aspekty. Hráčů se ale rozhodně nebudeme zbavovat, pokud za ně nedostaneme adekvátní odstupné. Rozhodli jsme se, že mužstvo budeme budovat znovu a od základů."