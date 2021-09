Hra na jednu branku, minimálně čtyři gólové šance, nespočet rohových kopů - ale ani jeden gól. V utkání sedmého kola druhé ligy válcovala od úvodního hvizdu Vysočina Slezany, přítomní diváci se ale mohli uvzdychat. "Příčiny porážky musíme vidět právě v prvním poločase,“ komentoval duel Jan Kameník. „Když si vypracujeme takové šance, musíme je proměňovat. Takhle necháváme soupeře stále žít a dáváme mu šanci prát se o dobrý výsledek.“

Opavané toho v prvním poločase příliš nepředvedli. Pravda, měli jednu velkou příležitost, kterou bravurně v pádu nohou zlikvidoval Vejmola, ale jinak byl domácí gólman spíše bez práce.

Jeho protivník Digaňa si musel připadat jako v sauně. Vytáhl také jeden bravurní zákrok, v dalších šancích s ním ale hráli jihlavští hráči. Ti ne a ne poslat míč do jeho svatyně. „Nebyli jsme dostatečně důrazní a přesní,“ uvedl kouč Vysočiny. „Ve druhém poločase nás to potom potrestalo. Soupeř se dostal na koně z jedné takové, řekl bych, nepovedené střely, kterou jsem si sami tečovali do brány.“

Po změně stran se totiž obraz hry rapidně změnil. Jakoby si hráči vyměnili dresy… „Nám přestávka paradoxně trošku ublížila. Hráče jsme nabádali k tomu, aby ve své hře pokračovali, aby nebyli pasivní. Opava zlepšila pohyb a byla přesnější na balonu, což nám dělalo problémy. Bohužel první inkasovaná branka nás dostala pod tlak a nedokázali jsme se s tím vypořádat,“ glosoval obrat v utkání Kameník.

Místo aby se domácí vrhli do zteče za vyrovnáním, o pár minut se sami dorazili. Míč směřující do zámezí zbytečně rozehráli do středu hřiště, kde ho ztratili a hasili rychlý brejk Opavanů odkopem na roh. Z něj udeřilo podruhé.

Odhlavičkovaný míč před vápno si našel nepokrytý Celba a parádně jen nasměroval z voleje k tyči - 0:2. „Při druhém gólu jsme po standardce nepohlídali hráče, který měl čas vystřelit. Závěr utkání už byl nervózní. Za první poločas bych hráče pochválil, za druhý ne. Ale určitě jsme dnes nebyli týmem, který měl prohrát,“ hořekoval po utkání Kameník.

Jihlavany nyní čekají dva západy venku, v Třinci a Líšni. Doma se představí znovu až prvního října, kdy přivítají Táborsko.