„Vyrovnávací gól byl klíčem. Neříkám, že jsme Jihlavu nějak drtili, ale do inkasovaného gólu jsme měli navrch, pak byla lepší Jihlava. Díky brance Schaffartzika jsme šli do druhého poločasu klidnější a možná i s lehkou psychickou výhodou,“ řekl trenér Prostějova Daniel Šmejkal.

Hosté skutečně udeřili z první pořádné akce, když se prosadil v 21. minutě ze vzduchu Vedral. Do té doby hráli převážně domácí. Urbancovu ránu ale hostující obrana srazila a zbytek pochytal Vejmola. Ani z množství rohů nevytěžil Prostějov nic.

Ovšem ani Jihlava do rozhozené prostějovské obrany nedokázala přidat pojistku. Zaplatila za to těsně před půlí, kdy Vejmola nedosáhl na centrovaný míč a Schaffartzik do odkryté brány hlavou srovnal. Gólman Jihlavy, který po zraněném Zoubelem přebral kapitánskou pásku, se pak hodně zlobil na rozhodčího, že nepískal faul. Vykoledoval si ale jen žlutou kartu.

Po přestávce Prostějov skóre otočil. A znovu Jihlavští cítili křivdu. To kvůli rychlé rozehrávce, po níž Urbanec naservíroval před branku Koudelkovi a ten rozvlnil síť střelou do protipohybu Vejmoly.

Domácí se pak snažili kontrolovat průběh zápasu a vcelku se jim dařilo držet soupeře na uzdě. Jen hlavičku Křišťála musel Mucha na poslední chvíli vyrazit nad břevno.

„Jinak jsme to ale měli poměrně pod kontrolou a jsem rád, jak jsme zápas dohráli, že jsme se nedostali po nějaký větší tlak. Jsme strašně rádi, že máme šest bodů a kéž by se nám takhle dařilo i dál. Druhá liga je ale nesmírně vyrovnaná soutež. Každý zápas je těžký,“ řekl Šmejkal, který po vítězné premiéře s Duklou zapsal druhou výhru.

1. SK Prostějov – Vysočina Jihlava 2:1 (1:1)

Branky: 45.+2 Schaffartzik, 56. Koudelka – 21. Vedral. Rozhodčí: Nehasil – Melichar, Poživil.

ŽK: Omale, Urbanec – Tall, Vejmola, Křišťál. Diváci: 520.

Prostějov: Mucha – Urbanec, Schaffartzik, Schuster, Zapletal – Omale, Jiráček – Vlachovský (58. Bartolomeu), Koudelka (87. Bialek), Stříž (83. Kopřiva) – Žák. Trenér: Daniel Šmejkal.

Jihlava: Vejmola – Svoboda, Vlček, Pojezný, Křišťál – Zoubele (32. Chocholatý), Tureček, Fila (64. Peřina) – Arroyo (64. Selnar), Tall, Vedral. Trenér: Tomáš Josl.