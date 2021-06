Prohnali by Slavii? V první lize letos působilo na třicet bývalých hráčů Jihlavy

To by byl mančaft! FC Vysočina se oprávněně pyšní vizitkou organizace, ve které dochází k dokonalému vybroušení fotbalových talentů. V uplynulém ročníku FORTUNA:LIGY tak působila v klubech nejvyšší soutěže více než třicítka bývalých hráčů, kteří se do povědomí široké veřejnosti dostali právě díky působení v jihlavském mužstvu. Připomeňme si některé z nich.

Dvě kvalitní jedenáctky s velezkušenými trenéry by mohly působit v naší nejvyšší soutěži. Které hráče by mohli v našich imaginárních týmech vyslat na trávník Petr Rada (Jablonec), Martin Svědík (Slovácko), Luděk Klusáček (Bohemians) a Radim Kučera (Teplice)? Odpověď přináší naše fotogalerie, ve které jsou na virtuální transferlist umístěni ti nejvýznamější exhráči Vysočiny. FC SLOVÁCKO Jan Kliment po příchodu do Slovácka. V příští sezoně bude působit v Polsku.Zdroj: www.fcslovacko.cz JAN KLIMENT

Z Vysočiny se odpíchl na juniorském Euru až do Bundesligy. V letošním ročníku zaznamenal za klub z Uherského Hradiště deset gólů. BOHEMIANS 1905 Petr Hronek ještě před přestupem do Bohemians 1905 v dresu Zlína.Zdroj: FC Fastav Zlín TILL SCHUMACHER, PETR HRONEK, VLADISLAV LEVIN

Silná exjihlavská enkláva. Německý hráč přišel do Jihlavy jako bývalý mládežnický reprezentant, Hronek působil ve Vysočině tři sezony. Pevnou pozici v nejvyšší soutěži si za ročního působení v Jihlavě vybojoval Levin. BANÍK OSTRAVA Adam Jánoš.Zdroj: Deník/Petr Kotala

ADAM JÁNOŠ

Syn bývalého ligového gólmana a člena Klubu ligových brankářů oblékal jihlavský dres jako sparťanský host tři sezony. Nyní již pevně zakořenil ve Slezsku. ZLÍN Lamin Jawo.Zdroj: Jan Zahnaš MATEJ RAKOVAN, PETR BUCHTA, LAMIN JAWO

Slovenský gólman hájil svatyni Jihlavy tři roky, Gambijec Jawo přišel do Čech právě přes Vysočinu. Výraznou postavou defenzivy byl, byť pouze jednu sezonu, i obránce Buchta. SLOVAN LIBEREC Jan Mikula v bílém dresu Liberce.Zdroj: Deník/Jiří Kopáč JAN MIKULA, MOHAMED TIJANI, KAMSO MARA, MICHAEL RABUŠIC

Nejsilnější "jihlavský výsadek" v první lize. Celé kvarteto patřilo k oporám týmu od Ještědu. Mikula začínal svoji kariéru v Ledči nad Sázavou. VIKTORIA PLZEŇ Matěj Hybš.Zdroj: Ladislav Nussbauer MATĚJ HYBŠ, PAVEL ŠULC, JAN KOPIC

Prvně dva jmenovaní sice působili v Jihlavě pouhou sezonu na hostování ze svých klubů (Sparta, Plzeň), ale byli výraznými postavami tehdejších sestav. Šulc dokonce jako osmnáctiletý mladík výrazně pomohl Vysočině do baráže o první ligu. Na západě Čech působí také odchovanec Humpolce Jan Kopic, který v Jihlavě odehrál sezonu 2010/2011 ve druhé lize. ZBROJOVKA BRNO Lukáš Kryštůfek (vlevo) ještě jako jihlavský obránce.Zdroj: Deník/ Redakce LUKÁŠ KRYŠTŮFEK

Součástí brněnského týmu byl i v této sezoně. Ve Vysočině působil, kromě roční epizody ve Vlašimi, v letech 2004-2018, poté odešel do Zbrojovky. Letos mnoho příležitostí nedostal, odehrál pouhých sedm minut. JABLONEC Davis Ikaunieks ještě v dresu FC Vysočina.Zdroj: Deník/Libor Plíhal JAN HANUŠ, DAVID ŠTĚPÁNEK, DAVIS IKAUNIEKS

První dva jmenovaní hráči jsou výraznými postavami nedávné minulosti Vysočiny. Gólman Hanuš hájil její barvy šest sezony, vysoký stoper je odchovancem jihlavské líhně. Lotyšský útočník přišel do Čech právě přes jihlavský tým, ve kterém působil v letech 2016-2018. MLADÁ BOLESLAV Jakub Fulnek (vlevo).Zdroj: Miloš Moc JAKUB FULNEK, JIŘÍ KLÍMA

Útočník Klíma přišel do Jihlavy ze Slavoje Polná a góly v jejím dresy střílel v letech 2015 až 2019. Krajní hráč Fulnek byl ve Vysočině ještě o rok déle. TEPLICE Tomáš Kučera.Zdroj: Deník/Jiří Kopáč TOMÁŠ KUČERA

Odchovanec havlíčkobrodského klubu odehrál za Vysočinu přes sto zápasů v první i druhé lize. OLOMOUC Michal Vepřek (u míče).Zdroj: Deník/Jiří Kopáč MICHAL VEPŘEK

V Jihlavě působil dvakrát, v letech 2007 až 2009 a poté ještě seoznu 2013/2014. SLAVIA PRAHA Stanislav Tecl (vpravo).Zdroj: Deník/Jiří Kopáč STANISLAV TECL, LUKÁŠ MASOPUST

V nejlepším českém klubu působí patrně dva nejblýštivější diamanty z Vysočiny. Myšleno z klubu, i kraje. Útoční Tecl je odchovancem Herálce (HB) a v Jihlavě nastupoval v letech 2002 až 2009 a poté 2010-2012. V sezoně 2012/2013 odehrál jedenáct zápasů, ve kterých vstřelil deset gólů a vysloužil si přestup do Plzně. Poté nastupoval i za Jablonec, nyní prožívá už třetí angažmá ve Slavii. Reprezentační záložník Masopust je odchovancem Božejovic a Kamenice na Lipou. Do Jihlavy přišel ještě jako starší žák a dres Vysočiny oblékal do roku 2014. Poté, stejně jako Tecl, absolvoval cestu přes Jablonec do mistrovské Slavie, kde je od roku 2018.