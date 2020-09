Jihlavany dvanáctá příčka po třech kolech a nulové bodové konto určitě neuspokojuje. Je nasnadě, že nově se tvořící tým touží po úspěchu.

Tím spíše, že Vysočina opravdu dosud moc radosti nezažila. „Věřím, že výhra v Novém Městě našemu týmu pomůže,“ netajil trenér Aleš Křeček mírné uspokojení po nedělním pohárovém postupu.

Střetnutí s loňským nováčkem nebude jednoduché. Líšeň odstartovala sezonu dvojicí výher, v posledním kole remizovala s Varnsdorfem. Se sedmi body dlí na lichotivé třetí příčce tabulky. „Duel s Varnsdorfem jsem sledoval. Musím říct, že jde o mužstvo, které je dobře složeno, je hodně pracovité a zarputilé,“ uznal Křeček.

Oproti jihlavským mladíkům disponuje brněnský celek zkušenými exligovými hráči (Pašek, Lutonský). Navíc je velmi produktivní, Líšeň nastřílela, společně se Žižkovem, nejvíce branek v soutěži. V popředí pořadí kanonýrů jsou dvougóloví Málek a Szotkowski.

Přesto bude pro Vysočinu nejdůležitější především vlastní hra. Tým určitě nesmí zopakovat ospalé vstupy do předchozích ligových duelů. „Náš výkon musí mít ty nejvyšší parametry,“ potvrzuje jihlavský kouč. „Každý z našich hráčů, který půjde do zápasu, na hřišti musí nechat všechno, co umí. Nebudu se bavit o bojovnosti či nasazení, to beru jako samozřejmost,“ zdůraznil Křeček.

Rébusem bude i složení sestavy. Nejlepší útočník Jihlavy Stanislav Klobása nenastoupí, stejně jako jarní kometa Fares Shudeiwa. „U dalších hráčů registrujeme drobné šrámy, ale věřím, že budou připravení,“ prozradil trenér.

Zajímavostí pro fanoušky bude také start bývalých hráčů protivníků. V jihlavském dresu má líšeňskou minulost Tomáš Smejkal, za hosty může nastoupit až trio bývalých hráčů Vysočiny: gólman Vlastimil Veselý a záložníci Jaroslav Málek s Patrikem Demeterem.