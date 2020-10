Těžký los FC Vysočina příliš nepotěšil. „Soupeře z nejvyšší soutěže jsme si i přáli, ale chtěli jsme hrát doma,“ netajil po losu pro Deník jihlavský kouč Aleš Křeček, který v brněnském klubu dvakrát působil.

Jihlavští hráči se do třetího kola poháru dostali přes dvě krajská derby se Starou Říší a Novým Městem. Naopak Zbrojovka do soutěže teprve vstupuje. V prvním kole měla volný los, do druhého Rosice nenastoupily.

Pohárová historie obou soků je poměrně bohatá. V českém poháru se rivalové střetli už pětkrát, čtyřikrát z toho slavili Brňané.

Jediný skalp si Jihlava připsala ještě v době, kdy místní fotbalový klub hrál pod názvem Spartak. Po remíze 1:1 tehdejší divizní celek vyřadil prvoligistu 7:6 na penalty.

Se stejně smělým plánem vyrazí k utkání Vysočina i nyní. A nehodlá spoléhat jenom na penalty. „Brno je samozřejmě favoritem, ale my tam pojedeme s touhou aktivně se porvat o postup,“ potvrzuje Křeček.

Na rozdíl od předchozích kol trenéři neplánují postavit jakýsi „pohárový záložní“ tým. „Nikoho nebudeme šetřit, ale jistě zvážíme, zda nedáme šanci některým hráčům, kteří toho na podzim v základní sestavě mnoho neodehráli,“ naznačil jihlavský stratég.

Utkání Brno – Jihlava se hraje od patnácti hodin.

Los třetího kola MOL Cupu:

Už odehráno: Sparta Praha – Blansko 2:0, Chlumec nad Cidlinou - Teplice 1:3, Karviná - Vlašim 1:3, Táborsko - Bohemians 1905 0:3, Slovácko - Prostějov 6:0.

Středa 7. října: Domažlice – Olomouc, Ústí nad Orlicí - České Budějovice, Brno – JIHLAVA (15.00).

Čtvrtek 8. října: Chrudim - Mladá Boleslav.

Pátek 9. října: Hradec Králové - Příbram.

Sobota 10. října: Líšeň - Jablonec.

Středa 11. listopadu: Karlovy Vary - Opava.

Sobota 14. listopadu: Třinec - Ostrava.

Dosud neurčený termín: Přepeře – Plzeň, Slavia Praha - Dukla Praha, Žižkov - Liberec.