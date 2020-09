Jedenadvacet let je věkový průměr současné Vysočiny. Drtivá většina hráčů má ve své kolonce druholigových startů jednomístnou cifru.

Při minulém domácím utkání proti Hradci Králové začátkem června nastoupil v základní sestavě Jihlavy jediný současný hráč – Stanislav Klobása. Druhý tehdejší aktér, Tomáš Smejkal střídal až do hry v 75. minutě. Během necelých tří měsíců proběhla doslova brutální obměna jihlavského kádru.

Věk základní sestavy

Lancman 20 let

Vlček 19 let

Štefánek 23 let

Křišťál 21 let

Svoboda 20 let

Lacko 33 let

Červ 19 let

Peřina 20 let

Tureček 21 let

Smejkal 22 let

Klobása 26 let

Přesto odehrála Vysočina nyní herně vydařenější mač. To ostatně potvrdil i trenér Aleš Křeček. „Fotbal je divadlo pro diváky a my jsme jim předvedli výkon, za který se nemusíme stydět,“ zhodnotil zápas, ve kterém se jeho hráči dostali z bahna do ráje, ze kterého pak byli krutě vyvrženi do pekelných tenat.

Po marném vstupu do utkání dokázali během půl hodiny překlopit skóre ve svůj prospěch. „Zhruba od pětadvacáté minuty jsme byli lepším týmem, vytvářeli jsme si brankové příležitosti, otočili jsme skóre z 0:2 na 3:2. Náš mladý tým ukázal obrovskou sílu,“ chválil Křeček.

Cestě za obratem veleli kapitán Matúš Lacko a Tomáš Smejkal (na snímku). Druhý jmenovaný měl prsty ve všech třech gólech Vysočiny, slovenský dispečer nejen parádně vyrovnal, ale především distribuoval spoluhráčům kvalitní přihrávky, ze kterých se rodily další šance. „Řekli jsme si, že musíme víc makat, že se s nimi dá hrát. Přestali jsme kazit a myslím si, že jsme potom byli lepším týmem,“ drtil mezi zuby po utkání Smejkal.

Nezkušené Vysočině ale zatím není dáno vyhrávat. Všechny čtyři přípravné zápasy, i první soutěžní, o gól prohrála. „O naší porážce rozhodly individuální chyby, které kvalitní soupeř potrestal,“ shodli se ve svých hodnoceních Křeček se Smejkalem.

Přesto mohl nejlepší jihlavský hráč ještě urvat pro tým alespoň bod. Po drzé individuální akci hostující obranou pár sekund před koncem jen těsně minul pravou Vízkovu tyč. „Tušil jsem, že se blíží konec, proto jsem chtěl zakončit sám. Chyběly tomu centimetry,“ povzdechl si Smejkal.