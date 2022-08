UTKÁNÍ II.

Po barážové sérii o účast v první fotbalové lize mezi FC Vysočina Jihlava a MFK Karviná v roce 2019 cítili Jihlavané výrazný pocit křivdy.Zdroj: Jaroslav Loskot

Odvetné utkání se nevydařilo celé trojici sudích. Jihlava, která si při pohárové matematice přivezla z Karviné solidní výsledek, ještě o poločase držela postupový klíč v rukou.

Jenže tendenční řízení rozhodčích jí ligovou bránu zavřelo. Zaslouženého vyloučení se nedočkali Pastornický ani Krivák, a také Smrž, který kopnul v přerušené hře Lukáše Zoubeleho…

Nedařilo se ani asistentům Kubrovi s Flimmelem, kteří řešili ofsajdové pozice svým praporkem nahodile, lidově řečeno jako posunovači na nádraží. „Hráčům musím poděkovat za to, co předvedli během celé jarní části a za sto osmdesát minut zbytečné práce proti Karviné. Když dva veledůležité barážové zápasy hrajete proti čtrnácti lidem, tak je to velice těžké,“ drtil slova mezi zuby na tiskové konferenci Kučera.