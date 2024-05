FOTOGALERIE/Fotbalisté Vysočiny v posledním utkání druholigové sezony padli ve Slezsku jednoznačně 1:4.

Fotbalisté FC Vysočina Jihlava (v modrém) se s ročníkem 2023/2024 rozloučili vysokou prohrou na stadionu Opavy (žluté dresy). | Foto: Deník/Petr Widenka

Fotbalisté FC Vysočina měli záchranu ve druhé lize jistou už kolo před koncem. V Opavě se tak chtěli důstojně rozloučit se sezonou. Nepodařilo se, i přes vedení z kopačky Šancla. Slezané na konci první půle vyrovnali a po změně stran dění na hřišti třemi góly otočili.

Trenér Oulehla oproti poslednímu domácímu utkání se Žižkovem udělal několik změn v sestavě, na hřiště se tak v základní sestavě dostali v brance Mastný a v poli Sládek, Tureček a Ogiomade. První dvacetiminutovka přinesla vyrovnaný fotbal a hlavně intenzivní srážky, rozhodčí Batík pak dokonce musel po 26 minutách utkání přerušit.

Do zápasu se vrátili koncentrovanější hosté a ve 28. minutě otevřeli brankový účet utkání. Aktivní Šancl vybojoval u šestnáctky míč, uvolnil se hned přes čtveřici bránících protihráčů a obstřelil i brankáře Richtera – 0:1. Slezané vzápětí přežili další Šanclovu šanci a v závěru poločasu se nadechli k náporu, který vedl k vyrovnání. To odcentroval Hýbl a Marzuq hlavou šťastně přehodil Mastného – 1:1. „Úvodní poločas měl z naší strany slušné parametry. Šli jsme do vedení a mohli jsme svůj náskok zvýšit, kdybychom zvládli finální řešení minimálně dvou nadějných akcí. Bohužel, trápení v koncovce nás provází po celou jarní část,“ posteskl si trenér David Oulehla.

Po změně stran pálil Chytrý vysoko nad a potom se už zase připomněla Opava. Opět se prosadila po centrovaném míči, úspěšným střelcem v 52. minutě byl Helebrand. Za dalších sedm minut Blecha využil další hrubé chyby hostující obrany a lobem přes Mastného zvýšil na 3:1.

„Soupeř byl gólově efektivní. Místo toho, abychom v herně vyrovnaném utkání bojovali o body, tak je poměrně snadno získá soupeř a my jsme za blbce,“ rozčiloval se Oulehla.

Skóre pak uzavřel necelých deset minut před koncem Velička, který tak symbolicky stvrdil nejhorší druholigovou sezonu Jihlavy. Pravda, na pátou příčku chybělo šest bodů. „Co je nám platný slušný herní projev, když jsme v koncovce neškodní. Jaro se nám vůbec nevyvedlo, těžko se mi to komentuje. Všichni se nad průběhem sezony musíme důkladně zamyslet. Duel v Opavě byl její symbolickou tečkou,“ přiznal Oulehla.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 30. KOLO

OPAVA - JIHLAVA 4:1

Poločas: 1:1. Branky: 43. Marzuq, 52. Helebrand, 59. Blecha, 83. Velička – 28. Šancl. Rozhodčí: Batík – Bureš, Mojžíš. ŽK: Marzuq, Hýbl – Franěk, Šancl, Pešek, Chytrý. Diváci: 1101.

Slezský FC Opava: A. Richter – Kopečný, Pejša, Helebrand, Hýbl – Omale (83. Whiffen), Blecha – Haitl (78. Wehowský), Rataj (21. Rezek), Ondráček (86. Šrek) – Marzuq (77. Velička). Trenér: Miloslav Brožek.

FC Vysočina Jihlava: Mastný – T. Svoboda, Chytrý, Vedral, Sládek – A. Pešek, Tureček – Křehlík (80. Araullo), Šancl (80. Miška), T. Franěk – Ogiomade (64. Zahradník). Trenér: David Oulehla.