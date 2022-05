Trenér jihlavských fotbalistů Jan Kameník ocenil po utkání především kvalitu soupeře, který proti jeho ovečkám v posledním třicátém kole stál. Podle jeho slov má Varnsdorf kvalitní mančaft, jenž se vyznačuje kombinačním fotbalem. „Samozřejmě i my se snažíme hrát kombinačně a po zemi, s minimem nakopávaných míčů, což se nám ale v tomto zápase moc nedařilo,“ uznal pro klubový web Kameník.

Ačkoliv se ani jednou na severu Čech v sobotním podvečeru nekřičelo „gól“, nudné utkání to rozhodně nebylo. „Myslím si, že zápasu by více slušel výsledek 2:2 nebo 3:3, nicméně remíza je spravedlivá. Šance byly na obou stranách, oba dva týmy se snažily o výhru,“ zhodnotil trenér FC Vysočina.

Severočeši však svému soupeři vydatně ztěžovali kombinaci. „Museli jsme si pomoci nákopem, z čehož vyplývala zbytečná ztráta míčů v útočné fázi, ale také řada nepřesností,“ poznamenal.

S konečným umístěním panuje v kádru FC Vysočina relativní spokojenost. „Sedmá příčka je pro nás povzbuzením do další práce,“ hodnotil předseda klubu FC Vysočina Lukáš Vaculík.

A pokračoval. „Tým si sedá, už druhý rok zůstává vesměs pohromadě. Věřím proto, že další sezóna bude silnější a budeme mít možnost se stále zlepšovat a zvedat se v tabulce výš a výš.“

Pro nadcházející sezonu má jedno velké přání. Jeho splnění ovšem není nikterak jednoduché. „V nové sezóně bychom chtěli hrát ještě lepší fotbal s ještě lepšími výsledky, což by mělo korespondovat s větší návštěvností na našem stadionu. Atmosféra, která byla na posledním domácím zápase se Žižkovem, byla velmi dobrá a my bychom chtěli, aby to tak bylo v každém zápase,“ dodal Vaculík.

VARNSDORF - FC VYSOČINA JIHLAVA 0:0

Rozhodčí: Krejsa – Matoušek, Hádek. ŽK: 45. Dordič, 84. Kouřil, 86. Bláha, 86. Porcal – 5. Vedral, 61. Fila. Diváci: 435.

Varnsdorf: Vaňák – Richter, Kouřil, Kubista, Heppner (79. Bína) – Ondráček (46. Kocourek), Bláha, Žák, Radosta (80. Pajkrt) – Rudnytskyy (46. Schön), Dordič.

FC Vysočina Jihlava: Jágrik – Svoboda, Vlček, Vedral, Křišťál (73. Musil) – Lacko, Tureček, Křivánek, Selnar (63. Vítek) – Zoubele (46. Fila), Tall.