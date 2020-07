Vždyť například v listopadu roku 2018 byl jako kouč Ústí nad Labem u toho, když se s Jihlavou loučil Martin Svědík. Jeho nástupcem se stal Radim Kučera, kterého nyní Aleš Křeček střídá.

A to není poprvé, kdy se míjejí na stejné pozici. O rok dříve naopak Radim Kučera střídal Křečka s Petrželou na lavičce Baníku Ostrava…

Osmačtyřicetiletý kouč se této historické reminiscenci při rozhovoru s Deníkem usmíval. „Je to zajímavé, ale je to realita. Takové je bohužel jedno z negativ trenérské práce. Mohu však slíbit, že se vynasnažím vydržet u týmu co nejdéle,“ dodal na lehkou notu trenér.

Aleš Křeček má ve svém trenérském životopise mnohé zajímavé štace. Trénoval Brno, Varnsdorf, Ružomberok, Zlín, Skalici, jako asistent působil v pražské Slavii, ve Zbrojovce Brno a v již zmíněném Baníku Ostrava.

Od října 2017 do června 2020 trénoval druholigové Ústí nad Labem. Odsud s ním přichází i dvojice asistentů Petr Vrabec a Juraj Šimurka. „I díky tomu mám o Vysočině poměrně dobrý přehled, stejně jako o jejích hráčích,“ netají Křeček.

Jako třebíčský obyvatel Vysočinu sledoval o to více. „S vedením klubu a Honzou Staňkem (ředitel klubu) jsem byl ve spojení prakticky permanentně, máme spolu přátelské,“ prozradil nový jihlavský kouč.

Ohledně vzájemných námluv se s vedením Vysočiny setkával zhruba poslední tři týdny. Jako zakladateli a řediteli FŠ Třebíč mu navíc prošlo pod rukama několik talentovaných fotbalistů, se kterými se nyní setká znovu.

Například? „Fares Shudeiwa, Radek Křivánek…“ začne hned vypočítávat Křeček.

Toho nečeká v Jihlavě snadný úkol. Vysoké ambice klubu, ale na jaře výrazně obměněná a především omlazená sestava. Neleká se trochu nové role? „Každý trenér by chtěl mít co nejkvalitnější kádr a dosahovat s ním nejlepší výsledky,“ přikyvuje Křeček. „Ale ti mladíci mají svoji kvalitu. Věřím, že zůstanou i někteří ze zkušených hráčů a kádr pro příští sezonu bude mít opět vysoké ambice.“