Dva druholigové celky sousedních států na sebe narazí v sobotu 13. července od 11.00 na neutrálním hřišti obce Vrbovec, která se nachází pár kilometrů od Znojma. A bude to premiérové setkání, protože proti klubu SV Stripfing/Weiden, který loni obsadil v druhé rakouské lize dvanácté místo, ještě fotbalisté FC Vysočina nenastoupili.

O to zajímavější tak generálka bude. „Bude to určitě vítaná změna, protože proti zahraničním celkům příliš často nenastupujeme. Navíc Stripfing má mladý tým, silný na míči, s technicky vyspělými hráči,“ popisoval pro klubový web asistent trenéra Jihlavy Vojtěch Lampíř.

Proto je přesvědčený, že pro jeho svěřence to bude skutečný test jejich připravenosti na sezonu. „Z hlediska taktiky i herního stylu se rakouský klub prezentuje moderním fotbalem. V jejich hře jsme nalezli mnoho podobností s mančafty, na které brzy narazíme v novém ročníku naší druhé ligy. Určitě to bude dobrá prověrka,“ zdůraznil.

I když jde o generálku, stále ještě se bude zkoušet. „Proto je možné, že se domluvíme na atypické hrací době dvakrát šedesát minut. Je prakticky jisté, že někteří hráči odehrají větší část sobotního utkání,“ neskrýval.

Jít do utkání už se sestavou i taktikou, s níž se v prvním kole postaví favorizované Zbrojovce Brno? Nebo spíše klamat či „kalit vodu“ a spíše nic moc neprozradit? V Jihlavě mají v tomto směru jasno. „Pokud jde o naše rozestavení nebo způsob hry, nehodláme nijak taktizovat směrem k utkání proti Brnu. Do hry nasadíme všechny hráče, které máme k dispozici,“ rozhodně dodal Lampíř.

Do sobotní generálky by mohl zasáhnout mladý stoper Maximilien Boussou, o jehož získání z Francie jihlavský klub usiluje. Současně dokončuje také dotažení přestupu testovaného defenzivního středopolaře Sadiqa Abdulfataie. Naopak do zápasu určitě nezasáhne zraněný levý bek Farka.