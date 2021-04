Sérii tří porážek a pěti zápasů bez vítězství jste dokázali přerušit a během necelého týdne jste dvakrát vyhráli. Předpokládám, že v kabině už se vám dýchá lépe.

Nálada v kabině se po dvou výhrách a posunu v tabulce určitě hodně zlepšila. Všechno jsme si vyříkali, nastavili jistá pravidla, kterými se nyní všichni řídíme.

Utkání v Prostějově vyšlo celému týmu, ale výrazně se dařilo i vám. Mě přesto zaujal i trošku nefotbalový moment, kdy jste se vzájemně během chvilky počastovali s protivníkem Píchalem žlutým faulem…

To vyplynulo ze hry. On do mě na půlce docela zajel. Náhodně jsme se potom asi po dvou minutách střetli na půlce znovu, já jsem se ho snad ani nedotkl. Jenže on šikovně nadskočil. Žádnou averzi ale zatím nehledejte. (směje se)

V samém závěru zápasu jste mohl skórovat i vy. Při brejku jste ale nevolil střelu, nýbrž přihrávku na Jakuba Selnara. Na střelu jste si nevěřil?

Věděl jsem, že je jejich branka prázdná. Ale viděl jsem vlevo rozběhnutého Jakuba, který byl v lepší pozici, a navíc už jsem byl docela unavený a braly mě křeče. Tak jsem mu to tam poslal.

Zmínil jste posun tabulkou výš. Ten budete v neděli potvrzovat proti Dukle, které se nyní nedaří podobně, jako před časem vám. Navíc koncem týdne vyměnili trenéra. Může to být pro vás komplikací?

Těžko říct, jakou hru budou nyní předvádět. Předchozí tři roky hráli stále stejně. Nakonec však bude stejně záležet jen na nás. Když k utkání přistoupíme tak, jak jsme si řekli v kabině, a zopakujeme poslední výkony, mělo by to pro nás dobře dopadnout.