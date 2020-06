Hned v úvodu utkání dostali jihlavští fotbalisté lekci z produktivity. Ve čtvrté minutě se dostal do brejku z levé strany Zoubele, ale v dobré pozici prováhal ideální řešení a následnou střelu z nouze mu gólman Boháč zlikvidoval.

Takřka hned z protiútoku v téměř totožné pozici Čelůstka pláchl Dioufovi, přesně naservíroval míč na Černého, který hlavičkou obloučkem zamířil ke vzdálenější tyči.

Branka z jejich prvního útoku domácí hráče povzbudila. V desáté minutě po dalším Čelůstkově centru zůstal na penaltě nikým nehlídaný Hlavatý. Ten si míč v klidu zpracoval a potom jej procedil do sítě pod tělem padajícího Lancmana – 2:0.

Jihlavští působili bezradným dojmem a do konce úvodního poločasu už nijak výrazněji nezahrozili.

Po přestávce přišla změna v útoku Jihlavy, a byl to povedený tah trenéra Radima Kučery. Arroyo byl faulován ve vápně gólmanem Boháčem a Zoubele přesnou ranou k tyči snížil.

Jenže těsný stav nepřinesl nějaké výrazné zvýšení tempa či tlaku hostí. Domácí naopak zahrozili z přímého volného kopu. Čelůstkův pokus pod břevno Lancman vytěsnil na roh.

Na druhé straně zahrozil Zoubele, jehož hlavička mířila vedle domácí svatyně.

Hosté se na východě Čech nedostali ani k nějakému závěrečnému tlaku, lídr druhé ligy si vedení zkušeně pohlídal. Na jihlavské straně tak přibývaly pouze karetní tresty, včetně členů realizačního týmu a červené karty pro kouče Kučeru.

Vysočina po porážce v Pardubicích ztrácí na třetí místo sedm bodů a účast v baráži o postup do nejvyšší soutěže je již jen v rovině hodně velké teorie. „Bylo to stejné jako v Chrudimi a v Brně,“ krčil rameny Kučera v televizním rozhovoru. „Naši stopeři si nyní nevěří, a když prohráváte od začátku utkání, je to už hodně těžké. Ztráty bodů v těchto zápasech nás stály postavení v tabulce.“

PARDUBICE - JIHLAVA 2:1

Góly: 5. Černý, 10. Hlavatý - 57. Zoubele (PK). Rozhodčí: Julínek - Vlasjuk, Dobrovolný. ŽK: Solil, Ewerton, Jeřábek - Fortelný, Diouf, Mikuš, trenér Kučera, trenér Hanzálek, Smejkal. ČK: 87. trenér Kučera. Diváci: 650. Poločas: 2:0.

Pardubice: Boháč - Prosek, Toml, Šejvl, Čelůstka – Jeřábek – Zifčák, Solil (86. Čihák), Hlavatý (90.+3 Tischler), Ewerton (58. Cadu) – Černý (58. Pfeifer).

Jihlava: Lancman - Svoboda, Diouf, Pojezný (19. Křišťál), Javůrek - Fortelný (74. Rezek), Lacko - Mikuš, Shudeiwa (79. Koubek), Zoubele (74. Smejkal) - Klobása (46. Arroyo).